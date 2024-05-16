Erzincanlı çiftçilerin yeni favorisi: 800 bin adet dikildi

Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:24

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:24

Erzincanlı üreticiler, ürün desenini çeşitlendirerek bölgesel pazarlardaki payını artırıyor. Toprağı, suyu, iklimi ve her şeyden önemlisi yeni gelişmeleri takip eden ve sürekli üreten çiftçileriyle Erzincan’da sebzecilik ve seracılık sektörü giderek büyüyor.

Son zamanlarda seracılık ve sektörün gelişmesi adına Erzincan Valiliği’nin himayesinde tüm güçlerini birleştiren Erzincan’da seracılık ve sebzecilik alanında yaşanan gelişmeler sektörde heyecan oluşturuyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu anlamda çiftçileri yalnız bırakmıyor. İl Müdürü Murat Şahin ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü ekipleri sürekli çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve finanse edilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Erzincanlı çiftçilere 800 bin adet kapya biber fidesi temin eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, halk arasında salçalık biber olarak bilinen kapya biberin Erzincan’da üretiminin artırılmasını sağlamıştı. Erzincan çiftçisinin kapya biberi benimsemesiyle dün çiftçilere 416 bin adet kapya biber fidesi tedarik edilmişti. 2024 yılında üreticiler kapya biber yetiştiriciliğini artırmaya başladı. Merkeze bağlı Yeniköy’de Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı, 50 bin fideyi toprakla buluşturuyor. Ziraat Mühendisi Tahtalı, 30 dekarlık serasında da domates üretimi gerçekleştiriyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, 50 bin adet kapya biber fidesinin dikim çalışmalarına başlayan Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı’yı ziyaret etti. Erzincan’a ve tarıma katkısından dolayı Tahtalı’ya teşekkür eden İl Müdürü Şahin, “Erzincan çiftçisi, Erzincan ve ülkesi için, hem açık alanda hem de seralarda üreticilerimiz çalışmaya devam ediyor” dedi.

İl Müdürü Şahin, sebzecilik ve seracılığın Erzincan’da hızla geliştiğine dikkat çekerek, “Çiftçilerimizle, üreticilerimizle sürekli diyalog halindeyiz. Erzincan’ı bölgenin sebze ve meyve deposu yapmaya kararlıyız. Bu alanda hem Bakanlığımız hem Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu Beyefendi çiftçimize destek sağlıyor. Tarım teşkilatı olarak çiftçilerimizin yanında olmaya, ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Bugün Erzincanlı üreticilerimizden Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı’nın kapya biber dikimi için hazırladığı tarlasını ve domates yetiştirdiği seraları inceledik. Yapılan bu yatırımlar, Erzincan ve Türkiye için yapılan bu üretimler bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı ise “Tarım sektöründe özellikle seracılık ve sebzecilik sektöründe yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sürekli araştırıyoruz. Amacımız Erzincan için en iyisini üretmek. Hem kendi memleketimize hem de bölgede bulunan diğer illere en kaliteli ürünü sunmak için çalışıyoruz. Bu sene domates dışında kapya biber üretimi de yapacağız. Pazarın ve tüketicinin isteklerini göz önünde tutarak üretim yapıyoruz” diye konuştu.