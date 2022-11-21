Mekanik filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:15

Mekanik, özgün adıyla "The Mechanic", Simon West'in yönettiği, başrollerini Jason Statham ve Ben Foster'ın paylaştığı 2011 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Senaryosu Lewis John Carlino ve Richard Wenk tarafından yazılan film, 1972 yapımlı aynı isimdeki filmin yeniden çekimidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 28 Ocak 2011'de piyasaya sürülmüştür. Devam filmi olan Mekanik: Suikast ise 26 Ağustos 2016'da yayınlanmıştır.

MEKANİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mekanik; olası düşmanları yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan 'menajeri' Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez. Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar...

MEKANİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mekanik filminin oyuncuları; Jason Statham, Ben Foster ve Donald Sutherland.



