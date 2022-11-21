Twitter'ın telif sistemi çöktü! Film izlenebiliyor

21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:23

Diğer platformlarda olduğu gibi Twitter'da da belirli bir telif hakkı sistemi var. Ancak sistemin bir süredir beklendiği gibi çalışmadığı ortaya çıktı. Bunu fark edip fırsat bilen Twitter kullanıcıları ise tweet flood'ları oluşturarak filmleri kısa klipler şeklinde yüklemeye başladılar.

TWITTER'DA TELİF SİSTEMİ ÇÖKTÜ, FİLMLER TWEET OLARAK ATILMAYA BAŞLANDI

Sistemin açığının fark edilmesinin ardındın kısa süre içinde yüzlerce film Twitter sistemine giriş yaptı. Normal şartlar altında Twitter üzerinden bir film ya da dizi yüklendiği zaman telif hakkının ihlal edilmesi sebebiyle kaldırılıyordu. Bu sistemin bozulmasıyla artık söz konusu sistemin işlevselliğinin kalmadığı fark edildi.

Normalde Twitter'ın telif hakkı politikası şu şekilde işliyor:

''Twitter, telif hakkıyla korunan bir görüntünün bir profil veya başlık fotoğrafı olarak yetkisiz kullanımına ilişkin iddialar, medya barındırma hizmetlerimiz aracılığıyla yüklenen telif hakkıyla korunan bir videonun veya görüntünün yetkisiz kullanımına ilişkin iddialar veya bağlantılar içeren Tweetler gibi telif hakkı ihlali iddialarına ilişkin bildirimlere yanıt verecektir.''