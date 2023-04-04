Eşcinsellikle ilgili açıklama yapan Sinan Canan özür diledi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:19

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 16:41

Sinan Canan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden, ''İslamda eşcinsellik haram değildir. Olamaz. Bu konuda hiç bir kanıt getiremezsiniz. Zina (açıkça) haramdır; cinsel yönelimler haram olaaz. Künefe sevmek ne kadar haramsa bunlar da o kadar haramdır... Buyrun uğraşın :)'' paylaşımında bulunmuştu.

İNCİNEN HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

Gelen tepkiler üzerine Canan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

''Eşcinsellik ve dini hükümleri konusunda ciddi yanlış anlaşılmalara neden olan son gönderimin yarattığı infial üzerine, gönlünü istemeden kırmış olduğum tüm dindarlardan özür dilerim. Fikrine saygı duyduğum insanlarla yaptığım istişareler neticesinde, benim ne anlattığımı hiç bilmeyen insanlar arasında yaşayan şayia 'fetva veriyor' gibi algılanmama neden olmuş; böyle bir niyetim ve amacım hiç olmadı. Eşcinsellik, bizim (psikoloji-nörobilim) literatüründe bir zihin halidir; fiili ilişki ile ilgili değildir; görünüşte aynı cinste insanlara çekicilik hissetmektir. Benim bildiğim kadarıyla İslam'da bu konuda bir yaptırım yoktur.

Öte yandan filli ilişki açıkça yerilmiştir. Benim kastım, bu şekilde hissiyatlara sahip insanların gördüğü zulüm üzerine bir çok ailedeki durumu dert edinmemle ilgilidir. Bu baskılar neticesinde bir çok çocuğumuz maalesef radikal örgütlerin maşası haline gelebiliyor. Bir çok dindar aile, çocuklarının bu tip eğilimlerini gördüklerinde paniğe kapılabiliyorlar; halbuki uzmanlar eşliğinde çoğu geçici olan böyle farklı cinsel meraklar onarılabiliyor. Sadece biraz serin kanlı bakılması lazım. Niyetim o yöndedir. Özellikle Ramazan ayında böyle bir konuyu açmış olmam, olası yanlış anlamaları düşünemediğim için benim hatamdır. İncinen herkesten alenen özür dilerim.

Konuyla ilgili bilimsel çalışmalara devam etmekteyim. Önümüzdeki günlerde de bu konuda farklı fikirlerde insanları Youtube kanalımda ağırlamayı düşünüyorum. Bu konunun önemine ve hassasiyetine daha fazla ikna olmuş durumdayım. Gideceğimiz yollar var. Ben elimden gelen katkıyı vermeye çalışacağım. Anlatıcının esas görevi, fikrini ve bilgisini en açık şekilde vermektir; ben burada bunu pek iyi beceremedim. Esas özrüm bununla ilgilidir. İnşallah bu durumdan hepimiz bir şeyler öğreniriz. Şimdiden hayırlı bayramlar hepimize!.''