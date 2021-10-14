Eşini memnun etmek için 360 derece dönen ev yaptı

14 Ekim 2021 Perşembe, 00:00

Bosna Hersek Srbac bölgesinde yaşayan Vojin Kusic, evinden sıkılan ve daha farklı manzaraları da görmek isteyen eşini memnun etmek için 360 derece dönen bir ev inşa etti.

Kusic, "Eşimin sık sık dile getirdiği şikayetlerinden ve evi yeniden döşeyip durmasından bıktım ve 'Sana dönen bir ev yapacağım istediğin yöne çevirebilirsin' dedim" ifadelerini kullandı.

Ev, 72 yaşındaki Kusic'in tasarladığı 7 metrelik bir eksen üzerinde dönen bir mekanizmaya bağlı.

Independent'in aktardığına göre, Kusic, "Ev en yavaş hızda tam bir dönüşü 24 saatte tamamlarken, en hızlı halinde de aynı dönüşü 22 saniyede tamamlıyor" dedi. Öte yandan, Kusic'in eşiyse evle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

İyi eğitim görme imkanının olmadığı fakir bir ailede yetiştiğini belirten Kusic, bu nedenle birtakım şeyleri kendi kendine üretmeyi öğrendiğini de anlattı.

Sırp kökenli Amerikalı mucit Nikola Tesla'yı örnek aldığını ifade eden Kusic, evi tamamen tek başına yaptığını söyleyerek "Bu bir icat değil. Sadece istek ve bilgi gerekli. Benim de yeterli vaktim ve bilgim vardı" dedi.

360 derece dönen evin inşasının yaklaşık 6 yıl sürdüğünü belirten Kusic, evin sabit yapılara kıyasla depreme daha dayanıklı olduğunu da savundu.