Eski CHP Muğla Milletvekili Musa Gökbel hayatını kaybetti
Eski CHP Muğla Milletvekili Musa Gökbel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muğla siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Gökbel, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.
1987-1991 yılları arasında Muğla milletvekilliği yapan Musa Gökbel, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Cenazesi, 12 Haziran Çarşamba günü Bodrum Çarşı Adliye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökbel'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.
Aras, "Muğla ve Bodrum siyasetinin değerli ismi, CHP 18. Dönem Milletvekilimiz Sayın Musa Gökbel’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm örgütümüze sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Muğla ve Bodrum siyasetinin değerli ismi, CHP 18. Dönem Milletvekilimiz Sayın Musa Gökbel’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm örgütümüze sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/GXaZLv4C1J— Ahmet Aras (@arasahmetmugla) June 10, 2024
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