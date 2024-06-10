Malatya'da devrilen traktördeki CHP'li ilçe meclis üyesi hayatını kaybetti

Malatya'da traktörün devrildiği kazada, Akçadağ ilçesi belediye meclis üyesi Hüseyin Timur (68), yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:19
Malatya'da devrilen traktördeki CHP'li ilçe meclis üyesi hayatını kaybetti
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Kaza, sabah saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Bekiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kayısı bahçesine gitmek için yola çıkan CHP'li belediye meclis üyesi Hüseyin Timur'un kullandığı 44 PS 368 plakalı traktör, patika yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörden savrulan Timur, hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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