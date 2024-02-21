Eski eşi kaldırılmasını talep etti: Wilma Elles’ten ‘nafaka’ tepkisi

Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:46

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:46

Oyuncu Wilma Elles, 2022’de evlendiği Mehmet Şah Çelik ile ‘nafaka krizi’ yaşıyor.

Kerem Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu iddiasıyla ödediği bin 500 euroluk nafakanın kaldırılması ya da 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu.

Kerem Göğüş, nafakayı Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.

Wilma Elles, eski eşinin bu talebine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Elles şunları yazdı:

"Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı.”