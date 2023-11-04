83 yaşında dördüncü kez baba olmuştu... Al Pacino'nun ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 14:06

Güncelleme: 04.11.2023 - 14:06

Oscar ödüllü 83 yaşındaki aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile haziran ayında Roman adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Çiftin, bebeğin doğumundan 3 ay sonra ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.

Noor Alfallah'ın oğlu Roman Alfallah Pacino'nun velayetini istediği ve nafaka almayı amaçladığı iddia edilmişti.

Noor Alfallah



ALFALLAH'IN ALACAĞI NAFAKA MİKTARI BELLİ OLDU



Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah'ın alacağı nafaka miktarı belli oldu.

TMZ'nin elde ettiği belgelere göre Al Pacino, genç sevgilisine her ay yaklaşık 30 bin dolar ödeyecek.

Usta oyuncunun Alfallah’a önden 110 bin dolar verdiği ve her ay yaklaşık 30 bin dolar ödemeye devam edeceği bildirildi.

Oyuncunun, oğlunun eğitim fonu için yıllık 15 bin dolar vereceği biliniyor.

Gelir düzeyine göre, oyuncunun yıl sonuna kadar 90 bin dolar daha vermesi de söz konusu.

AL PACINO KİMDİR?



"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden dört çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var. Son olarak Noor Alfallah'tan ise Roman adında bir erkek çocuğu var.