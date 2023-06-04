Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner kimdir? Selahattin Çetiner neden hayatını kaybetti?
Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner hayatını kaybetti. Peki, Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner kimdir? Selahattin Çetiner neden hayatını kaybetti?
Bodrum'da yaşayan 12 Eylül 1980 darbesi sonrası kurulan hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapan emekli Korgeneral Selahattin Çetiner hayatını kaybetti. Selahattin Çetiner'in yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
SELAHATTİN ÇETİNER KİMDİR?
Selahattin Çetiner 1922'de Lapseki, Çanakkale'de doğdu. 1940 yılında Harp Okulundan mezun olduktan sonra 1941 yılında Topçu Okulunu bitirdi.
1960 yılında Kayseri'de tabur komutanı olarak bulunduğu sırada kendisine muhalefet partisi lideri İsmet İnönü ve heyetinin Kayseri'de yapılacak parti il kongresine katılmasının önlenmesi görevi verildi.
Himmetdede istasyonunda tren ve İncesu'da kara taşıtları durdurularak, İnönü ve heyetinin Anayasal seyahat özgürlüğü engellendi. Bu olaydan hemen sonra Anayasa'ya aykırı olarak görevlendirildiğini açıklayan bir dilekçeyle ordudan istifa etti.
4 Nisan 1960 tarihinde tutuklandı ve Ankara'da Soğukkuyu Askeri Cezaevi'ne hapsedildi. 1960 askeri müdahalesinden sonra tekrar Silahlı Kuvvetler'e alındı. 1960-1962 yılları arasında Madrid'te Silahlı Kuvvetler Ataşesi olarak görev yaptı. Karargâh subaylığı ve alay komutanlığı görevlerinde bulundu.
1970'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Zırhlı Tümen komutanlığı, 9. Kolordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.
SELATTİN ÇETİNER'İN SİYASİ KARİYERİ
Selahattin Çetiner, 22 Eylül 1980 - 13 Aralık 1983 tarihleri arasında Bülend Ulusu Kabinesi'nde İçişleri Bakanlığı yaptı. Bakanlığı döneminde başta Bülent Ersoy olmak üzere bazı sanatçıların sahneye çıkması yasaklandı.
SELAHATTİN ÇETİNER'İN ESERLERİ
Çanakkale Savaşı Üzerine Bir İnceleme
Sorunlarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gerçeği
Çöküş Yılları
SELAHATTİN ÇETİNER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Selahattin Çetiner, saat 01.00 sıralarında Koyunbaba Mahallesi'nde yaşadığı evinde rahatsızlanarak özel bir hastanede tedaviye alınan Çetiner, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlığı sona eren Soylu'dan ilk açıklama
- Resmen görevine başladı!
- Ekonomide yeni dönem...
- Saray'daki törende Abdullah Gül sürprizi
- Yeni kabine belli oldu!
- Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken ayrıntı...
- 15 milyon emeklinin gözü bu haberde
- Aziz Sancar ile Ankara’da, haberler iyi!
- Yeni bakanın eski tweeti: Fethullah Gülen'i seviyorum
- Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli?