Eski manken Tuğba Altıntop'tan 'Güllü' açıklaması: '1 ay boyunca evinde kaldım'

Sakiler müzik gurubu, Anadolu Yakası'nda bir mekânda sahne aldı. 'Sakiler'i dinleyenler arasında eski manken Tuğba Altıntop da vardı.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü hakkında konuşan Altıntop, şunları söyledi:

"Ben Güllü ile bir ay boyunca aynı evde kaldım, çocuklarını çok severdi. Çocukları da onu çok severdi, ölümüne gerçekten çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. O bizim Güllü annemizdi."

"DEVLETİMİZ ARAŞTIRIR"

Ölüm nedeni hakkındaki sorulara da yanıt veren Altıntop, "Çelişkili bir ölüm mü değil mi, bunu devletimiz araştırır. Ama Güllü öyle dans ederek ölecek bir insan değildir, bunu çok iyi biliyorum" şeklinde konuştu.