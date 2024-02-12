Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:14

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:14

İstanbul'da Eski Sevgili Pazarı kuruldu. 14 Şubat Sevgililer Gününe özel kurulan pazarda, eski ilişkilerden kalan ürünler satılıyor. Peki, Eski sevgiliden kalan eşyalar burada satılıyor! Eski sevgili pazarı nerede?

Nişantaşı'nda "Eski Sevgili Pazarı" kuruldu. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kurulan pazarda eski sevgiliye ait eşyalar satışa çıktı. Bu ilginç konsept büyük ilgi gördü.

"Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al" konseptiyle kurulan tezgahlarda; birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi farklı ürünleri sergileyerek satışa sundu.

İşletmenin Genel Müdür Yardımcısı Özay Akar, "İnsanlar pazarda, bir yakınına verse ve üstünde görse etkileneceği, tekrar hatıralarına götüreceği eşyaları bazı eşyaları burada hiç tanımadığı insanlarla paylaşıp uygun fiyata satabilme imkanına sahip oluyor. Böylelikle, hem ekonomik bir girdi sağlanmış oluyor, hem de bu eşyalar burada sevgilisine hediye almak isteyen, 14 Şubat´ta acaba sevgilime ne alsam diye düşünen insanlara da bir fikir olmuş oluyor. İnsanlar daha önceki sevgililerine neler almışlar, ben de bunlardan bir fikir çıkarabilir miyim diye gelip buraya gezip fikir alıp, geziyorlar. Eski Sevgili Pazarı´ndan almak istedikleri varsa da alabiliyorlar." diye konuştu.

ESKİ SEVGİLİ PAZARI NEREDE?

14 Şubat Sevgililer Günü´ne günler kala, Taşkışla Caddesi'nde etkinlik alanı olarak hizmet veren bir işletmede `Eski Sevgili Pazarı´ kuruldu.