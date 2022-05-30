Eski Survivor yarışmacısı Kemal Pekser: Adayı silahlı adamlar basmıştı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:57

'Survivor Türkiye: Büyük Macera' yarışmasında yer alan oyuncu ve sunucu Kemal Pekser yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir zaman sonra ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu, Sabah'tan Berna Çağlarer'e konuştu.

Kemal Pekser, "O zaman ülkenin ilk yarışması olduğu için böyle Ünlüler, Gönüllüler yoktu. Normal vatandaş olarak başvurmuştum" dedi.

"BARINAKLARIMIZ YOKTU..."

Ünlü oyuncu Pekser, "Survivor'ı ilk deneyimleyenlerden biri olarak Kemal Pekser, Survivor 2022'ye nasıl bakıyor? Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?" sorusuna şu itirafla yanıt verdi:

"Bence çok şanslılar çok iyi bir prodüksiyon ve yarışmacıları önemseyen bir ekip var orada. Bizim o şekil bir şansımız yoktu çok. Olay atlattık hatta bir keresinde adayı silahlı adamlar basmıştı baya bir korkmuştuk. Bizim barınaklarımız falan yoktu biz kendimiz yapmıştık her şeyi. Üstümüze örtecek battaniye bile yoktu. 40 gün yerde kumda yatmış, tansiyonlarımız yerine gelsin diye denizden tuzlu su içmiştik"