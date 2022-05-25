Survivor'a kim veda etti? 24 Mayıs Survivor All Star'da elenen isim kim oldu?

24 Mayıs 2022'de Survivor'da heyecanlı bir gece yaşandı. Survivor'a veda eden isim belli oldu. 4 eleme adayının olduğu potada en düşük SMS'i alan kişi adaya veda etti. Survivor'a kimin veda ettiğini Acun Ilıcalı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:57
Survivor'a kim veda etti? 24 Mayıs Survivor All Star'da elenen isim kim oldu?
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TV 8'de ekrana gelen Survivor All Star 2022'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta 4 dokunulmazlık oyununun ikisini mavi takım, ikisini kırmızı takım kazandı. Ünlüler takımının eleme adayları Sude ve Ayşe oldu. Gönüllüler takımının eleme adayı ise Berkan ve Hikmet oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'ye veda eden kişi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ayşe, Sude, Hikmet ve Berkan'ın eleme adayı olduğu potada en düşük SMS sayısına sahip olan kişi adaya veda etti.

Adaya veda eden kişi kırmızı takımdan Sude oldu.

Survivor macerası mavi takımda başlayan Sude Burcu, takımların değiştiği hafta kırmızılılara geçmişti. Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Sude Burcu ,yaptığı konuşmada eleneceğini hissettiğini açıkladı.

 


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