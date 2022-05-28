Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:32

Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sude Burcu'nun yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.

27 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar mücadelesinde gönüllüler, erkekler mücadelesinde kırmızı takım kazandı. En iyiler mücadelesini kazanan mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

İlk dokunulmazlık oyununun oynandığı bölüme Nisa'nın oyuna çıkmaması damga vurdu. Seremoni sırasında Nisa'nın uyuması ve ardından oyuna çıkamaması karşı takım tarafından eleştirildi.

Hem dokunulmazlık hem iletişim oyununu kazanan mavi takımdan Berkan performans birincisi oldu. Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Adem oldu.

Konseyde yapılan oylamada Ayşe ve Anıl'ın ismi çıktı. Kırmızı takımda Anıl eleme adayı oldu.