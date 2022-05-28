Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:32
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sude Burcu'nun yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.

27 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar mücadelesinde gönüllüler, erkekler mücadelesinde kırmızı takım kazandı. En iyiler mücadelesini kazanan mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

İlk dokunulmazlık oyununun oynandığı bölüme Nisa'nın  oyuna çıkmaması damga vurdu. Seremoni sırasında Nisa'nın uyuması ve ardından oyuna çıkamaması karşı takım tarafından eleştirildi.

Hem dokunulmazlık hem iletişim oyununu kazanan mavi takımdan Berkan performans birincisi oldu. Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Adem oldu.

Konseyde yapılan oylamada Ayşe ve Anıl'ın ismi çıktı. Kırmızı takımda Anıl eleme adayı oldu.


Survivor 2022 All Star acun ılıcalı TV8

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