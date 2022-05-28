Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?
Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sude Burcu'nun yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.
27 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar mücadelesinde gönüllüler, erkekler mücadelesinde kırmızı takım kazandı. En iyiler mücadelesini kazanan mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
İlk dokunulmazlık oyununun oynandığı bölüme Nisa'nın oyuna çıkmaması damga vurdu. Seremoni sırasında Nisa'nın uyuması ve ardından oyuna çıkamaması karşı takım tarafından eleştirildi.
Hem dokunulmazlık hem iletişim oyununu kazanan mavi takımdan Berkan performans birincisi oldu. Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Adem oldu.
Konseyde yapılan oylamada Ayşe ve Anıl'ın ismi çıktı. Kırmızı takımda Anıl eleme adayı oldu.
İlgili Haberler
- Survivor'a kim veda etti? 24 Mayıs Survivor All Star'da elenen isim kim oldu?
- Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
- Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
-
Video Haberler
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
- Batman'da dehşet; Akrabalarını katletti, eşini yaraladı
- Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması
- Atatürk Havalimanı’yla ilgili yeni gelişme
- Baltayla ATM'lere saldıran şüpheli alkollü
- Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kırıkkale'de feci kaza: Baba öldü, oğlu yaralandı
- Bursa'da silahlı saldırı: Kasap işletmecisi vuruldu
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- AKP'li Tevfik Göksu için harekete geçildi