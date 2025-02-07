Eski Victoria’s Secret meleği 44 yaşında anne oldu: Eski eşinden tebrik mesajı geldi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:46

Güncelleme: 07.02.2025 - 15:46

Brezilyalı süper model ve eski Victoria’s Secret meleği Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. 44 yaşındaki modelin bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenilirken, bebeğin tam doğum tarihi henüz açıklanmadı.

İHANET İDDİALARI GÖLGESİNDE YENİ AŞK

Gisele Bündchen, 13 yıl evli kaldığı ünlü sporcu Tom Brady’den Kasım 2022’de boşanmıştı. Boşanmanın ardından Bündchen’in adı, jiu jitsu hocası ve kişisel spor antrenörü Joaquim Valente ile anılmaya başladı.

İlk başlarda ikili bu iddiaları reddetse de, Haziran 2023’te el ele görüntülenerek ilişkilerini doğrulamış oldular. Bündchen, boşanmasının ardından çıkan ihanet iddialarını reddetmiş ve "Boşanmış ve kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan kadınlar hakkında hep böyle söylentiler çıkar" açıklamasında bulunmuştu.

BEBEĞİN GÖBEK ADI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü modelin yeni doğan oğlunun adı henüz bilinmezken, göbek adının "River" olduğu öğrenildi. Bündchen, daha önce Tom Brady ile olan iki çocuğunun da göbek adlarını suyla ilişkilendirmişti. 15 yaşındaki oğlu Benjamin’in göbek adı "Rein" (Ren Nehri) ve 11 yaşındaki kızı Vivian’ın göbek adı "Lake" (Göl) olarak belirlenmişti.

TOM BRADY’DEN TEBRİK MESAJI

Eski eşi Tom Brady, her ne kadar bu ilişkinin başlangıcına dair ihanet şüphesi taşısa da, Gisele Bündchen ve Joaquim Valente’yi tebrik etti. Ünlü sporcu, eski eşine ve yeni doğan bebeğe mutluluklar diledi.

Brady, Gisele Bündchen ile evliliğinden Benjamin ve Vivian adında iki çocuk sahibi. Ayrıca, eski sevgilisi Bridget Moynahan’dan 17 yaşında Jack adında bir oğlu bulunuyor.

Bündchen’in hamilelik haberi ilk olarak Ekim 2023’te ortaya çıkmış ve en çok eski eşi Tom Brady’yi şaşırtmıştı. Çiftin boşanmadan önce bir çocuk daha yapmayı düşündükleri ancak evliliklerinin bunu bekleyemeden sona erdiği konuşuluyordu.