Esra Dermancıoğlu’ndan 'zayıfla' baskılarına fotoğraflı yanıt: "Ayıp etmiş olmazsam..."

02 Kasım 2021 Salı, 09:13

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından gelen 'zayıfla' basıklarına kayıtsız kalmadı.

52 yaşındaki oyuncu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Tatloşlar ya ben zayıflamazsam ne olur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum… Olmaz mı? Cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere… Belki ben o dönemin kadınıyım! Zayıflamayacağım ya! Net! Çok da bebeyim pardon da:)) Makarna suyu koyun hadi!"

Aktrist, daha önce de sosyal medyadan kendisine kilosuyla ilgili hakaretler edildiğini belirterek, "Katır, ayı, öküz bunlar kritik değildir. O kadar sinirime dokunuyor ki... Hakarete en fazla maruz kaldığım kesim kadınlar" demişti.