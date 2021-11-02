Esra Dermancıoğlu’ndan 'zayıfla' baskılarına fotoğraflı yanıt: "Ayıp etmiş olmazsam..."
Özellikle 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, takipçilerinin 'zayıfla' baskılarına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla cevap verdi. Dermancıoğlu, paylaşımına "Makarna suyu koyun hadi" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından gelen 'zayıfla' basıklarına kayıtsız kalmadı.
52 yaşındaki oyuncu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Tatloşlar ya ben zayıflamazsam ne olur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum… Olmaz mı? Cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere… Belki ben o dönemin kadınıyım! Zayıflamayacağım ya! Net! Çok da bebeyim pardon da:)) Makarna suyu koyun hadi!"
Aktrist, daha önce de sosyal medyadan kendisine kilosuyla ilgili hakaretler edildiğini belirterek, "Katır, ayı, öküz bunlar kritik değildir. O kadar sinirime dokunuyor ki... Hakarete en fazla maruz kaldığım kesim kadınlar" demişti.
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