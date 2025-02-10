Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna Yanardağı aktif mi?

Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:15

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:15

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nın ‘Bocca Nuova (Yeni Ağız)’ isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği kaydedildi. Yanardağda son günlerde aralıklı olarak kül püskürtme faaliyeti gözlendiği de belirtildi. Peki, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

ETNA YANARDAĞI NEREDE, HANGİ ÜLKE SINIRLARINDA?

Avrupa'nın en yüksek yanardağı olan Etna ,Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağdır. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır.

ETNA YANARDAĞI HAKKINDA

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olma özelliğine sahip. Şu anki yüksekliği 3.357 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişiyor. 1190 kilometre kare alan kaplarken, taban çevresi 140 km'ye kadar varıyor. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadar. Yanardağ, 2013'te Dünya Mirası ilan edildi.