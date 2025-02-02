Ege Denizi'ndeki kabus: Santorini Yanardağı aktif mi?

Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:33

Güncelleme: 02.02.2025 - 16:33

AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Bugün merkez üssü Ege Denizi'nde peş peşe birçok deprem gerçekleşti. Gözler Santorini Yanardağı'na çevrildi. Peki, Santorini Yanardağı aktif mi?

MÖ 1600’DE PATLAMA OLDU

Ege Denizi’nde bulunan Santorini Yanardağı, tarih boyunca büyük patlamalar yaşamış ve bölgeyi derinden etkilemiş aktif bir volkanik komplekstir. Özellikle MÖ 1600 yılında gerçekleşen Minos Patlaması, Akdeniz tarihindeki en büyük volkanik felaketlerden biri olarak kabul edilir. Bu patlama, Girit’teki Minos uygarlığının çöküşüne neden olmuş ve tsunami dalgaları Akdeniz kıyılarını vurmuştur.

GÜNÜMÜZDE SANTORİNİ YANARDAĞI AKTİF Mİ?

Bilim insanları, Santorini ve çevresindeki volkanik hareketliliği yakından izlemeye devam ediyor. Son yıllarda sismik hareketlilikte artış gözlemlendiği rapor ediliyor. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, yanardağdaki sismik dalgalanmalar üzerine toplantılar düzenleyerek olası riskleri değerlendiriyor. Ancak şu an için büyük bir patlama riski olmadığı belirtiliyor.

KOLUMBO DENİZALTI YANARDAĞI TEHLİKESİ

Santorini’nin 8 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kolumbo Denizaltı Yanardağı, bölgedeki en aktif volkanik noktalardan biri. En son 1650 yılında patlayan bu volkan, 70 kişinin ölümüne yol açmıştı. Son araştırmalar, Kolumbo'nun magma biriktirmeye başladığını ve gelecekte potansiyel bir patlama riski taşıdığını ortaya koyuyor.

SANTORİNİ VOLKANININ GELECEĞİ NE OLACAK?

Santorini ve çevresindeki volkanlar aktif olup, düzenli olarak izlenmektedir. Şu an için ani bir patlama beklenmese de, uzmanlar bölgedeki volkanik hareketleri titizlikle takip ediyor.

Santorini’nin büyüleyici manzaraları ve eşsiz doğası, geçmişte yaşanan felaketlere rağmen onu popüler bir turistik destinasyon haline getirmiştir. Ancak tarih gösteriyor ki, Ege Denizi'nde volkanlar her zaman büyük bir risk faktörü olarak varlığını sürdürüyor.