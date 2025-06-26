Modern savaş teknolojilerinin geldiği en gelişmiş örneklerden biri olan Eurofighter Typhoon, Avrupa’nın savunma sanayisinde güç birliğini temsil eden çok rollü bir savaş uçağıdır. Peki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı hangi ülkenin? Eurofighter teknik özellikleri neler?

HANGİ ÜLKELER ÜRETİYOR?

Eurofighter Typhoon, Avrupa’nın ortak savunma projelerinden biri. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'nın birlikte geliştirdiği bu uçak, 1990’lı yıllarda başlayan “Eurofighter” programının bir ürünü.

Uçağın üretimi ve geliştirilmesi;

Airbus Defence and Space (Almanya & İspanya),

BAE Systems (Birleşik Krallık),

Leonardo (İtalya)

firmalarının ortaklığında yürütülüyor.

HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

Bugün Eurofighter Typhoon, başta üretici ülkeler olmak üzere birçok ülke tarafından aktif olarak kullanılıyor:

Almanya

İngiltere

İtalya

İspanya

Suudi Arabistan

Kuveyt

Katar

Avusturya

EUROFIGHTER TYPHOON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Hız: Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/s)

Menzil: 2.900 km (hava yakıt ikmaliyle daha fazla)

Tavan İrtifa: 16.764 metre

Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan

Silah Sistemleri: Kısa ve orta menzilli hava-hava füzeleri (Meteor, AIM-120 AMRAAM), seyir füzeleri, hassas güdümlü bombalar, 27 mm Mauser BK-27 top

Çeviklik: Yüksek manevra kabiliyeti ve hava üstünlüğü yeteneği

Radar: Captor-E AESA radar (yeni sürümlerde)

Havada Yakıt İkmali: Var