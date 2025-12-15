Eurovision 2026'ya katılacak ülkeler belli oldu

Eurovision Şarkı Yarışması’nın 2026 edisyonunda 35 ülke sahneye çıkacak.

Organizasyon komitesi, İsrail’in yarışmada yer alması nedeniyle beş ülkenin aldığı boykot kararına rağmen etkinliğin Avusturya’nın başkenti Viyana’da planlandığı gibi gerçekleştirileceğini açıkladı.

İsrail’in Gazze’de iki yıldır devam eden saldırıları, dünyanın en çok izlenen canlı müzik etkinliklerinden biri olan Eurovision’dan çıkarılması yönünde çağrıları beraberinde getirmişti.

Buna karşın Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık’ta yapılan toplantıda İsrail’in yarışmaya katılımının oylamaya sunulmasına gerek olmadığı yönünde karar aldı.

BOYKOT AÇIKLAMALARI PEŞ PEŞE GELDİ

Bu kararın ardından İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya’daki kamu yayıncıları, Mayıs ayında Viyana’da düzenlenecek Eurovision’u boykot edeceklerini duyurdu.

Avrupa Yayın Birliği ise yarışmaya katılacak yayıncıların listesini yayımlayarak, toplam 35 ülkenin 2026 Eurovision’u için Viyana’ya sanatçı ve şarkı göndereceğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision’a 37 ülke katılmış, yarışmayı Avusturyalı opera sanatçısı JJ, “Wasted Love” adlı şarkısıyla kazanmıştı.

YARIŞMAYA GERİ DÖNEN ÜLKELER

Beş ülkenin boykotuna rağmen katılımcı sayısının 35’te kalmasının nedeni, Bulgaristan, Romanya ve Moldova’nın yarışmaya yeniden dahil olması oldu. Bulgaristan üç, Romanya iki, Moldova ise bir yıl aradan sonra Eurovision sahnesine geri dönüyor.

Eurovision Direktörü Martin Green, yaptığı açıklamada, “Eurovision Şarkı Yarışması’nın 70’inci yılını kutlamaya hazırlanırken, bu organizasyonun farklı sesleri, kültürleri, dilleri ve müziği bir araya getiren bir platform olmaya devam ettiğini görüyoruz. Zor bir dünyada, daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceğini gösterebildiğimiz bir alan” ifadelerini kullandı.

Green ayrıca Bulgaristan, Romanya ve Moldova’nın dönüşünün, “Eurovision’un kalıcı etkisini ve müzik aracılığıyla bir araya gelmenin gücünü hatırlatan güçlü bir örnek” olduğunu vurguladı.