Ev tipi saç boyalarında 'zararlı kimyasal' tespit edildi

ABD’de yapılan bir araştırmada, aralarında L’Oréal Paris ve Revlon’un da bulunduğu bazı tanınmış markalara ait ev tipi saç boyalarında potansiyel olarak zararlı kimyasallar belirlendi.

Tüketici kuruluşu Consumer Reports tarafından yürütülen çalışmada, mağazalarda ve internet üzerinden satılan 21 kutu saç boyası ile iki geçici saç tebeşiri bağımsız laboratuvarda incelendi.

T24'ün aktardığı habere göre; test edilen ürünlerin tamamında farklı seviyelerde zararlı olabileceği değerlendirilen kimyasallara rastlandı. Araştırmada ürünler; uçucu organik bileşikler, ftalatlar ve ağır metaller açısından analiz edildi.

EN YÜKSEK DİKLOROMETAN L’ORÉAL ÜRÜNÜNDE ÇIKTI

İncelemede en yüksek diklorometan seviyesi, L’Oréal Paris Féria Downtown Brown adlı üründe tespit edildi. Revlon ColorSilk serisine ait iki koyu kahverengi saç boyası ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Diklorometan dahil bazı uçucu organik bileşiklerin kısa süreli maruziyette baş ağrısı, mide bulantısı ve göz, burun ile boğazda tahrişe yol açabileceği belirtildi. Uzun süreli maruziyetin ise karaciğer, böbrek ve merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği kaydedildi.

Consumer Reports Ürün Güvenliği Direktörü Ashita Kapoor, bazı ürünlerin özellikle saçını evde sık sık boyayan kişiler açısından endişe verici seviyelerde kimyasal açığa çıkarabildiğini söyledi.

Revlon, ürünlerinin güvenli olduğunu ve kalite standartlarına güvendiklerini açıkladı. L’Oréal Paris ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Laboratuvar testlerinde altı üründe, solunum yollarında tahriş ve sinir sistemi üzerinde toksik etkilerle ilişkilendirilen toluen tespit edildi. Dört üründe ise DEHP adlı ftalata rastlandı. Bu maddenin kalp hastalıkları, insülin direnci, üreme sorunları ve erken menopozla bağlantılı olabileceği belirtildi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜRÜNDE BENZEN TESPİT EDİLDİ

Araştırmada, çocukların okul etkinliklerinde kullanması amacıyla pazarlanan geçici bir saç ürününde de kanserojen olarak sınıflandırılan benzen bulundu.

Uzmanlar, saç boyası kullanımından sonra kızarıklık, kaşıntı ve yanma gibi cilt reaksiyonlarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Columbia Üniversitesi’nden Doç. Dr. Adana Llanos, kalıcı saç boyalarındaki bazı maddelerin saç telinin içine işleyecek şekilde üretildiğini belirtti. Llanos, bu kimyasalların DNA hasarı, iltihaplanma ve hormonal bozukluklarla ilişkili olabileceğini ifade etti.

Araştırmada incelenen 23 ürünün 15’inde ise test edilen beş ağır metalin ölçülebilir seviyede bulunmadığı bildirildi.