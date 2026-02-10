'Evde Tek Başına' filminin yıldızı Catherine O’Hara'nın ölüm nedeni belli oldu!

“Evde Tek Başına” ve “Schitt’s Creek” yapımlarıyla dünya çapında tanınan Oscar ve Emmy ödüllü oyuncu Catherine O’Hara’nın 30 Ocak’ta hayatını kaybetmesinin ardından, ölüm nedenine ilişkin resmî bilgiler paylaşıldı.

ABD’de düzenlenen ölüm belgesine göre O’Hara, pulmoner emboli nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

71 yaşında Los Angeles’taki bir hastanede hayatını kaybeden Catherine O’Hara’nın ölüm belgesinde, akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli) birincil ölüm nedeni olarak yer aldı. Belgede ayrıca, uzun süreli hastalık olarak rektal kanser bilgisine de yer verildi.

O’Hara’nın Mart 2025’ten bu yana kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

"DAHA FAZLA ZAMANIMIZ VAR SANIYORDUM"

Sanat dünyasında derin üzüntü yaratan vefatın ardından çok sayıda oyuncu ve hayranı taziye mesajları yayımladı. O’Hara, özellikle Home Alone serisinde canlandırdığı anne karakteriyle ve Schitt’s Creek dizisindeki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.

“Evde Tek Başına” filminde O’Hara’nın oğlunu canlandıran Macaulay Culkin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anne… Daha fazla zamanımız var sanıyordum. Seni seviyorum” sözleriyle veda etti.

Catherine O’Hara, kariyeri boyunca komedi ve drama türlerinde unutulmaz performanslara imza atmış, televizyon ve sinemada iz bırakan isimler arasında yer almıştı.