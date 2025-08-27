'Evde Tek Başına' ile hafızalara kazınan Macaulay Culkin, 45 yaşına girdi. Peki, Evde Tek Başına filmiyle hafızalara kazınan Macaulay Culkin kimdir? Macaulay Culkin kaç yaşında? Macaulay Culkin filmleri...

MACAULAY CULKİN KİMDİR?

Macaulay Culkin, 26 Ağustos 1980 tarihinde New York‘da Kit Culkin ve Patricia Brentrup çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Joseph Yorkville Okulunda okumuştur. Önce kız kardeşi Dakota’yı bir trafik kazasında kaybetti. Sonra da aşırı dozda uyuşturucu yüzünden üvey kardeşi Jennifer Adamson genç yaşta hayata veda etti.

5 yaşında, oyunculuğa başlayan Macaulay Culkin, 1990 yılında “Evde Tek Başına” filmiyle bir anda tüm dünyanın tanıdığı ve sevdiği küçük yıldızı olmuştur. 1992 yılında şöhretin kapısını açan filmin devamı; “Evde Tek Başına 2”de rol aldı ve film ilkine yakın bir başarıya erişti. Aynı zamanda inanılmaz bir servetin de sahibi oldu.

Ama ‘para her zaman mutluluk getirmez’ kuralı burada işledi ve Culkin, küçük yaşta bir dolu sorunla boğuşmak zorunda kaldı. Hem şöhret hem para onun ve yakınlarının başını fazlasıyla döndürmüştü. Hiç evlenmemiş olan anne ve babası bu kez gerçekten ayrılıp, 17 milyon dolarlık serveti paylaşmak için birbirlerine girdi. Servetin kontrolü, yapılana kadar babası Kit’e verildi. 1996 yılında Macaulay, rüştünü ispat edinceye kadar hiç bir filmde rol almayacağını açıkladı. Bir an önce büyüme sancıları çeken Culkin, 17 yaşında ayrı bir eve taşındı.

1991 yılında Michael Jackson‘ın “Black Or White” şarkısının klibinde de oynadı.

Evde Tek Başına filminde yaramaz ve zeki Kevin karakterini canlandıran Culkin, 90’larda rol aldığı filmlerden sonra alkol ve uyuşturucu tüketimi nedeniyle hem görüntüsünü hem de sesini kaybetti ve beklenen patlamayı asla gerçekleştiremedi. Evde Tek Başına döneminde umut vaadeden bir isim olarak tanınan Culkin, Video Hits One TV’si tarafından ‘En başarılı 100 çocuk oyuncu’ listesinde yer almıştı.

Macaulay Culkin, 1998 yılında Rachel Miner ile evlendi ancak 2002 yılında çift boşandı. 2002 yılında ise oyuncu Mila Kunis ile birlikte olmaya başladı ama ilişkileri 2010 yılında bitti.

Son yıllarda filmlerde rol almayan Culkin gece kulüplerinde DJ’lik yapıyor. Culkin 2004 yılında arabasında giderken hatırı sayılır miktarda marihuana ve yatıştırıcı ilaçla yakalanıp gözaltına alınmıştı. Genç aktör ilaçları depresyon ve panik bozukluk hastalığı için kullandığını açıklamıştı. Televizyon ya da sinema oyunculuğuna dönmek gibi bir planı olmadığını söyleyen oyuncu, ”Rüzgar beni nereye sürüklerse oraya gidiyorum" diyerek yeni yaşam felsefesinde günlerini, resim çizerek, yazarak ya da ne "olursa yaparak" geçirdiğini anlattı.