Evdeki bu cihazlar elektrik faturasını ikiye katlıyor!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:03

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:03

Yurttaşların cebini en çok zorlayan giderler kısmında faturalar ilk sırada yer alıyor. İşte, en çok elektrik yakan ev aletleri...

EN ÇOK ELEKTRİK HARCAYAN EV ALETLERİ

Televizyon

Haftalık çalışma süresi: 35 saat

Aylık tüketim: 14 kWh

Çamaşır Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 6 saat

Aylık tüketim: 19 kWh

Su Isıtıcısı (Kettle)

Haftalık çalışma süresi: 4 saat

Aylık tüketim: 28 kWh

Bulaşık Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 5 saat

Aylık tüketim: 10 kWh

Buzdolabı

Haftalık çalışma süresi: 168 saat

Aylık tüketim: 30 kWh

Elektrikli Süpürge

Haftalık çalışma süresi: 2 saat

Aylık tüketim: 12 kWh

Çamaşır Kurutma Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 6 saat

Aylık tüketim: 24 kWh

Kahve Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 1 saat

Aylık tüketim: 2 kWh

Aspiratör

Haftalık çalışma süresi: 7 saat

Aylık tüketim: 10 kWh