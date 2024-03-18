Evdeki bu cihazlar elektrik faturasını ikiye katlıyor!

Son zamanlarda elektrik faturalarındaki artış, kullanıcıları elektrik tüketimini gözden geçirmeye ve evlerinde hangi cihazların daha az enerji harcadığını araştırmaya yönlendirdi. İşte faturayı ikiye katlayan ev aletleri.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:03
Evdeki bu cihazlar elektrik faturasını ikiye katlıyor!
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Yurttaşların cebini en çok zorlayan giderler kısmında faturalar ilk sırada yer alıyor. İşte, en çok elektrik yakan ev aletleri...

EN ÇOK ELEKTRİK HARCAYAN EV ALETLERİ

Televizyon

Haftalık çalışma süresi: 35 saat

Aylık tüketim: 14 kWh

Çamaşır Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 6 saat

Aylık tüketim: 19 kWh

Su Isıtıcısı (Kettle)

Haftalık çalışma süresi: 4 saat

Aylık tüketim: 28 kWh

Bulaşık Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 5 saat

Aylık tüketim: 10 kWh

Buzdolabı

Haftalık çalışma süresi: 168 saat

Aylık tüketim: 30 kWh

Elektrikli Süpürge

Haftalık çalışma süresi: 2 saat

Aylık tüketim: 12 kWh

Çamaşır Kurutma Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 6 saat

Aylık tüketim: 24 kWh

Kahve Makinesi

Haftalık çalışma süresi: 1 saat

Aylık tüketim: 2 kWh

Aspiratör

Haftalık çalışma süresi: 7 saat

Aylık tüketim: 10 kWh


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