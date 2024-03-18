Evdeki bu cihazlar elektrik faturasını ikiye katlıyor!
Son zamanlarda elektrik faturalarındaki artış, kullanıcıları elektrik tüketimini gözden geçirmeye ve evlerinde hangi cihazların daha az enerji harcadığını araştırmaya yönlendirdi. İşte faturayı ikiye katlayan ev aletleri.
Yurttaşların cebini en çok zorlayan giderler kısmında faturalar ilk sırada yer alıyor. İşte, en çok elektrik yakan ev aletleri...
EN ÇOK ELEKTRİK HARCAYAN EV ALETLERİ
Televizyon
Haftalık çalışma süresi: 35 saat
Aylık tüketim: 14 kWh
Çamaşır Makinesi
Haftalık çalışma süresi: 6 saat
Aylık tüketim: 19 kWh
Su Isıtıcısı (Kettle)
Haftalık çalışma süresi: 4 saat
Aylık tüketim: 28 kWh
Bulaşık Makinesi
Haftalık çalışma süresi: 5 saat
Aylık tüketim: 10 kWh
Buzdolabı
Haftalık çalışma süresi: 168 saat
Aylık tüketim: 30 kWh
Elektrikli Süpürge
Haftalık çalışma süresi: 2 saat
Aylık tüketim: 12 kWh
Çamaşır Kurutma Makinesi
Haftalık çalışma süresi: 6 saat
Aylık tüketim: 24 kWh
Kahve Makinesi
Haftalık çalışma süresi: 1 saat
Aylık tüketim: 2 kWh
Aspiratör
Haftalık çalışma süresi: 7 saat
Aylık tüketim: 10 kWh
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