Evdeki hava nemlendiricisi sizi hasta ediyor olabilir: Haznede biriken 'görünmez tehlike'...

Hava nemlendiricileri, özellikle bebekli evlerde ve solunum yolu rahatsızlığı olanlar tarafından sıkça kullanılır. Ancak cihazın içinde durgun halde bekleyen suyun, bakterilerin üremesi için ideal bir ortam oluşturduğu gözlemlenir. Temizliği ihmal edilen cihazlar çalıştığında, su buharıyla birlikte havaya mantar sporları ve bakteriler de karışır. Bu kirli havanın solunması, akciğerlerde inflamasyona (iltihaplanmaya) neden olarak öksürük, ateş, nefes darlığı ve kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkan "Humidifier Fever" (Nemlendirici Ateşi) hastalığını tetikler.

MUSLUK SUYU KULLANIMI RİSK TAŞIYOR...

Ayrıca cihazlarda musluk suyu kullanılmasının da riskli olduğu belirtiliyor. Musluk suyunda bulunan minerallerin, cihaz tarafından havaya "beyaz toz" şeklinde yayıldığı ve bu ince partiküllerin uzun süreli solunmasının solunum yollarını tahriş ettiği saptandı. Uzmanlar, buhar makinelerinde mümkün olduğunca distile (saf) su veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanılmasını öneriyor.

Cihazın güvenli kullanımı için su haznesinin her gün boşaltılıp kurulanması ve taze su ile doldurulması gerekiyor. Haftada en az bir kez ise detaylı dezenfeksiyon işleminin yapılması öneriliyor. Bu işlem sırasında kimyasal deterjanlar yerine, beyaz sirke kullanımının kireç ve bakterileri yok etmede daha güvenli ve etkili olduğu belirtiliyor. Filtreli modellerde ise filtre değişim sürelerine harfiyen uyulması gerekiyor.