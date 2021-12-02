Evden çalışanlara uyarı: “30 dakikada bir hareket edin”

02 Aralık 2021 Perşembe, 00:00

Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasından itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle dünya genelinde evden çalışma modeli uygulanmaya başlandı.

Ofisteki düzene göre ev ortamında uygun çalışma ortamını kuramayan çalışanlarda duruş bozukluğu oluşabileceğine dikkat çeken İş Sağlığı Uzmanı Şebnem Akman Balta, “Evde çalışma sisteminin artmasıyla insan vücudu duruş bozukluklarıyla tanıştı. 30 dakika üzeri eğilerek ve konforsuz bir şekilde durmamız vücudumuzda ciddi oranda ağrılara sebep olacaktır. Evde de olsak mutlaka spor yapmamız ve vücudumuzu hareketlendirmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

“VÜCUT AĞRILARI SAKAT KALMAMIZA YOL AÇABİLİR”

Evde çalışma sistemiyle insanların duruş bozuklarıyla tanıştığını bu oranın yüzde 20 arttığını belirten Akman, “İnsanlar pandemi ile beraber dijital çağın yükselmesi, evde çalışmanın artması ve teknolojinin ciddi oranda evlerde de kullanılmasıyla insan vücudu duruş bozukluklarıyla tanıştı. Aslında duruş bozukluğuyla sürekli iç içeydik. Her oturduğumuz zaman 30 dakika üzeri duruşlarda, sürekli bilgisayar ve telefonlarla eğilerek uzun süre vakit geçirmemizle vücudumuzda ciddi oranda kas erimeleri, hacim daralmaları ve kasların güçsüzlüğü görülmeye başlandı. Kaslar güçsüzleştikçe ağrılar şiddetlendi. Böylelikle kifoz, lordoz, bel düzleşmesi gibi rahatsızlıklar daha fazla görülmeye başlandı. Bel fıtığı dediğimiz ve sonu ameliyata kadar giden hatta sakat kalmaya doğru ilerleyen rahatsızlıklar ortaya çıktı. Bunlar eskiden beri olan şeylerdi fakat pandemiyle beraber hareketsiz kalmamız bu hastalıkları daha da ön plana çıkardı. Yüzde 20 seviyesinde bu hastalıkların görülmesi arttı. İnsanların bu hastalıklara maruz kalmamak için sağlıklı yaşamı daha da ciddiye almaları gerekiyor” dedi.

“SPOR YAPMAYI İHMAL ETMEYİN”

Evde çalışan insanların her 30 dakikada bir hareket edip kan dolaşımlarını arttırmaları gerektiğini söyleyen Akman, “Evde çalışma hayatına devam eden kişilerin mutlaka oturuş pozisyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Otururken 45 derecelik bir pozisyonla oturmaları gerekiyor. Masaya dirseklerin konulması önemli. Bilgisayarlarını göz hizasına getirerek çalışmalarını öneriyorum. Mutlaka her 30 dakikadan sonra ayağa kalkarak 15 dakika vücudu hareketlendirmeleri gerekiyor. Bu yapacakları hareketlerle omuz sırt ve duruş bozukluklarını düzenleyebilirler” ifadelerini kullandı.

" VÜCUT AĞRILARINA YOL AÇIYOR”

Vücut ağrılarını engellemek için tavsiyelerde bulunan Fizyoterapist İrem Gülşah Kale, “Pandemi döneminde insanların iş yerleri artık evleri oldu ve çalışma koşulları değişti. İnsanlar artık daha fazla oturuyorlar ve hareketsiz kalıyorlar. Bu sebeple aynı pozisyonda çalışmak ya da aynı hareketleri sürekli tekrarlamak vücudumuza bazı stresler bindiriyor. Bu stresler insanın kas isekeleti sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bunları engellemek için ergonomik açıdan çalışma koşullarında masa ve sandalye yüksekliklerine dikkat edilmesi gerekir. Çalışma ortamının aydınlığı, ses yalıtımı ve sıcaklık dengeleri önemlidir. Ne kadar çalışırsak çalışalım haftada en az üç gün aktif bir şekilde vücudu hareketlendirmemiz yani spor yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.