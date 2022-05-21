Everest Dağı'nın zirvesinde org çaldı: 'Ölümü çok yakın hissediyorsunuz'
Everest Dağı’na tırmanan 19 yaşındaki Meksikalı dağcı Juan Diego Martinez Alvarez zirvede org çaldı. Genç dağcı, “Kendine inandığın sürece kesinlikle hiçbir şey imkansız değildir” ifadelerini kullandı.
Juan Diego Martinez Alvarez adlı 19 yaşındaki Meksikalı dağcı Everest Dağı’nın zirvesine tırmanarak, zirveye ulaşan en genç Meksikalı dağcı unvanına sahip oldu. Juan Diego Martinez Alvarez bu rekorunun yanı sıra zirvede org çaldı.
Everest’in zirvesindeki soğuğa aldırış etmeden eldivenlerini çıkararak enstrümanını çalan Alvarez’in o anları ekip arkadaşları tarafından kaydedildi.
8 BİN 516 METRE YÜKSEKLİĞE TIRMANDI
Genç dağcı Alvarez ayrıca Everest’in zirvesine tırmanışını gerçekleştirdikten 27 saat sonra dünyanın 4’üncü en yüksek dağı olan 8 bin 516 metre yüksekliğindeki Lhotse’nin zirvesine tırmandı.
Dağcı Alvarez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kendine inandığın sürece kesinlikle hiçbir şey imkansız değildir” ifadelerini kullanırken, yaşadığı tecrübeyi “8 bin metre yükseklikten sonra ölümü çok yakın hissetmeye başlıyorsunuz. Bu iş fiziksel ve ruhsal yorgunluğun ötesinde bir meydan okuma” sözleriyle dile getirdi.
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