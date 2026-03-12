Evin havasını sessizce zehre dönüştürüyorsunuz...

Çamaşırların balkon veya bahçe gibi açık alanlarda kurumaması, pek çok kişiyi ıslak kıyafetleri evin içine, özellikle de sıcak kalorifer peteklerinin üzerine asmaya yöneltir. Masum ve işleri hızlandıran pratik bir çözüm gibi görünen bu yöntem, aslında tüm hane halkının solunum yollarını tehdit eden devasa bir sağlık riskini barındırır. Peteklerin üzerine serilen ıslak kumaşlardaki nem, yüksek ısıyla birleştiğinde odanın içindeki nem oranını aniden %30 oranında artırır.

Uzmanlara göre, kumaşın liflerinde kalan çamaşır deterjanı ve kimyasal yumuşatıcı kalıntıları, peteğin ısısıyla hızla buharlaşarak evin havasına görünmez bir gaz olarak karışır. Sürekli solunan bu kimyasal buhar; astım krizlerini tetikler, çocuklarda kronik alerjik öksürüğe ve geçmeyen baş ağrılarına zemin hazırlar. Ayrıca odada aniden yükselen bu yoğun nem, duvar köşelerinde ve mobilya diplerinde gözle görülmeyen, akciğerleri içten içe hastalandıran tehlikeli küf sporlarının üremesine yol açar.

Aile sağlığını korumak ve evin havasını her daim temiz tutmak için çamaşır kurutma rutini acilen değiştirilmeli. Uzmanlara göre, çamaşırlar mecbur kalınmadıkça yaşam alanlarında (özellikle gece uyunan yatak odasında) kesinlikle kurutulmamalı. Eğer kıyafetler evin içinde kurutulacaksa, çamaşırlık peteklerden en uzak noktaya yerleştirilmeli ve o oda kuruma süresi boyunca mutlaka cam açılarak dışarıdan gelen temiz havayla havalandırılmalı.