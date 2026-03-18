Evine silahlı saldırı düzenlenen Rihanna güvenlik önlemini artırdı

Dünyaca ünlü pop ikonu Rihanna ve rapçi sevgilisi ASAP Rocky, geçtiğimiz hafta Los Angeles’taki malikanelerinde yaşadıkları korku dolu anların ardından ilk kez objektiflere yansıdı. Evlerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası güvenlik stratejisini tamamen değiştiren çift, New York sokaklarında adeta "etten duvar" ile korundu.

6 KORUMA EŞLİĞİNDE İLK GÖRÜNTÜ

Saldırıdan sadece bir hafta sonra kamuoyu önüne çıkan çiftin, yanlarında en az 6 profesyonel koruma olduğu görüldü. Yaşanan travmatik olayın ardından tedirginlikleri yüzlerine yansıyan ikili, koruma çemberi altında hızlı adımlarla ilerledi. Yetkililer, saldırı anında çiftin evde olduğunu ancak şans eseri yara almadıklarını teyit etti.

SALDIRGAN KADIN MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYOR

Rihanna’nın mülküne ateş açan saldırganın kimliği ve yargı süreci de netleşmeye başladı. 35 yaşındaki Ivanna Lisette Ortiz adlı kadın, pop yıldızının evine düzenlediği silahlı baskın nedeniyle "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, Ortiz’in tehlikelilik durumunu göz önüne alarak kefalet bedelini 1 milyon 875 bin dolar (yaklaşık 65 milyon TL) olarak belirledi. Saldırganın suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Los Angeles polisi (LAPD), saldırının nedenine dair araştırmalarını sürdürüyor. Saldırganın Rihanna ile geçmişe dayalı bir bağlantısının olup olmadığı veya olayın bir takıntılı hayran vakası mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Pop dünyasının en güçlü çiftlerinden biri olan Rihanna ve ASAP Rocky cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.