Evinizdeki malzemelerle hastalıklara karşı kalkan oluşturun: Bağışıklığı güçlendiren 7 doğal kür

Sık hastalanmak, çabuk yorulmak ve enfeksiyonlara açık olmak çoğu zaman zayıflayan bağışıklık sisteminin sinyalleridir. Günlük yaşam temposu, stres, düzensiz beslenme ve yetersiz uyku bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu noktada, doğal kürler; vücudu destekleyen, bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirmeye yardımcı olan etkili tamamlayıcılardır. İşte, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan doğal kürler ve etkileri...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 7 DOĞAL KÜR

1. Zencefil – limon – bal kürü

Bağışıklık denince ilk akla gelen doğal desteklerden biridir.

Antioksidan özellik gösterir

Boğazı yumuşatır

Soğuk algınlığı dönemlerinde destekleyicidir

Hazırlanışı:

1 bardak ılık suya taze zencefil, limon suyu ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyin.

2. Sarımsaklı yoğurt kürü

Sarımsak, bağışıklık sistemi üzerinde güçlü destekleyici etkiye sahiptir.

Antimikrobiyal özellik gösterir

Bağırsak sağlığını destekler

Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmeye yardımcı olur

Kullanım:

1 kase yoğurda 1 diş ezilmiş sarımsak eklenerek tüketilir.

3. Zerdeçal – karabiber – zeytinyağı kürü

Zerdeçalın etkin maddesi kurkumin, karabiberle birlikte daha iyi emilir.

İltihap karşıtı etkiyi destekler

Hücre savunmasını güçlendirmeye yardımcı olur

Hazırlanışı:

1 çay kaşığı zerdeçal + bir tutam karabiber + 1 çay kaşığı zeytinyağı.

4. Soğan – bal kürü

Soğan, doğal kükürt bileşikleri içerir.

Solunum yollarını destekler

Mevsimsel hastalıklara karşı vücudu güçlendirmeye yardımcı olur

Hazırlanışı:

Doğranmış soğan bal ile karıştırılır, birkaç saat bekletildikten sonra tüketilir.

5. Kuşburnu çayı

C vitamini açısından oldukça zengindir.

Bağışıklık hücrelerini destekler

Vücudun direncini artırmaya yardımcı olur

Kullanım:

Günde 1–2 fincan, kaynar suda uzun süre bekletmeden demlenmelidir.

6. Elma sirkesi – bal – ılık su kürü

Sindirim sistemi ile bağışıklık arasında güçlü bir bağ vardır.

Bağırsak florasını destekler

Vücudun genel direncini artırmaya yardımcı olur

Hazırlanışı:

1 bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve bal eklenir.

7. Kefir ve fermente gıdalar

Bağırsak sağlığı, bağışıklığın temelidir.