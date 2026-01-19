Evinizdeki malzemelerle hastalıklara karşı kalkan oluşturun: Bağışıklığı güçlendiren 7 doğal kür

Sık hastalanmak, çabuk yorulmak ve enfeksiyonlara açık olmak çoğu zaman zayıflayan bağışıklık sisteminin sinyalleridir. Günlük yaşam temposu, stres, düzensiz beslenme ve yetersiz uyku bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu noktada, doğal kürler; vücudu destekleyen, bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirmeye yardımcı olan etkili tamamlayıcılardır. İşte, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan doğal kürler ve etkileri...
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 7 DOĞAL KÜR
1. Zencefil – limon – bal kürü
Bağışıklık denince ilk akla gelen doğal desteklerden biridir.
- Antioksidan özellik gösterir
- Boğazı yumuşatır
- Soğuk algınlığı dönemlerinde destekleyicidir
Hazırlanışı:
1 bardak ılık suya taze zencefil, limon suyu ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyin.
2. Sarımsaklı yoğurt kürü
Sarımsak, bağışıklık sistemi üzerinde güçlü destekleyici etkiye sahiptir.
- Antimikrobiyal özellik gösterir
- Bağırsak sağlığını destekler
- Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmeye yardımcı olur
Kullanım:
1 kase yoğurda 1 diş ezilmiş sarımsak eklenerek tüketilir.
3. Zerdeçal – karabiber – zeytinyağı kürü
Zerdeçalın etkin maddesi kurkumin, karabiberle birlikte daha iyi emilir.
- İltihap karşıtı etkiyi destekler
- Hücre savunmasını güçlendirmeye yardımcı olur
Hazırlanışı:
1 çay kaşığı zerdeçal + bir tutam karabiber + 1 çay kaşığı zeytinyağı.
4. Soğan – bal kürü
Soğan, doğal kükürt bileşikleri içerir.
- Solunum yollarını destekler
- Mevsimsel hastalıklara karşı vücudu güçlendirmeye yardımcı olur
Hazırlanışı:
Doğranmış soğan bal ile karıştırılır, birkaç saat bekletildikten sonra tüketilir.
5. Kuşburnu çayı
C vitamini açısından oldukça zengindir.
- Bağışıklık hücrelerini destekler
- Vücudun direncini artırmaya yardımcı olur
Kullanım:
Günde 1–2 fincan, kaynar suda uzun süre bekletmeden demlenmelidir.
6. Elma sirkesi – bal – ılık su kürü
Sindirim sistemi ile bağışıklık arasında güçlü bir bağ vardır.
- Bağırsak florasını destekler
- Vücudun genel direncini artırmaya yardımcı olur
Hazırlanışı:
1 bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve bal eklenir.
7. Kefir ve fermente gıdalar
Bağırsak sağlığı, bağışıklığın temelidir.
- Probiyotik içerir
- Bağışıklık hücrelerinin çalışmasını destekler