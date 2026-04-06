Evlilik yolunda ilk adım: Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş nişanlandı

Evlilik yolunda ilk adım: Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş nişanlandı

6.04.2026 10:28:00
Haber Merkezi
Evlilik yolunda ilk adım: Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş nişanlandı

Komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Karabaş ile, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile reklamcı Duygu Karabaş evlilik öncesi ilk adımı attı.

Çift, Feriye Lokantası’nda aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

Yaklaşık 50 davetlinin katıldığı törende yalnızca çiftin aile üyeleri yer aldı.

"KIZ İSTEME" TÖRENİ DE YAPILDI

Nişanda kız isteme töreni de yapıldı.

Çiftin yakın çevresinin hazır bulunduğu törende, aileler bir araya gelerek bu mutlu ana şahitlik etti.

DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Hasan Can Kaya'nın nişanlandığı Duygu Karabaş, kısa sürede merak edilen isimler arasına girdi.

Dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Karabaş’ın hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair detaylar araştırılmaya başlandı.

Duygu Karabaş, dijital sanat ve iletişim alanında çalışan bir sanatçı ve yönetici.

Dijital portreler üzerine yoğunlaşan çalışmalarıyla dikkat çeken Karabaş, disiplinlerarası üretimleriyle öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

