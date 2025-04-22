Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor: Kan şekerini dengeliyor
Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen çörek otu, sadece mutfakta değil sağlık alanında da dikkat çekiyor. Bilimsel araştırmalar, bu mucizevi tohumun kan şekerini dengeleme özelliğine sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Osmanlı’nın en büyük gezgini Evliya Çelebi, "Seyahatname" adlı eserinde Anadolu’nun dört bir yanında karşılaştığı şifalı bitkileri de kaleme almıştır. Bu bitkilerden biri de, halk arasında "ölümü bile önler" denilerek kutsal sayılan çörek otudur. Yüzyıllardır tıbbî ve geleneksel kullanımıyla bilinen çörek otu, günümüzde modern tıbbın da ilgisini çekmeye devam ediyor.
ÇÖREK OTU VE KAN ŞEKERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Bilimsel araştırmalar, çörek otunun kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. İçeriğinde bulunan “thymoquinone” adlı bileşik sayesinde antioksidan etkisi gösteriyor ve insülin hassasiyetini artırabiliyor. Özellikle Tip 2 diyabet hastaları üzerinde yapılan çalışmalar, düzenli tüketimin kan şekeri dalgalanmalarını azaltabileceğini ortaya koyuyor.
NASIL TÜKETİLMELİ?
Çörek otu tohum olarak çiğnenerek, bal ile karıştırılarak ya da yağ formunda kullanılabilir. Ancak tıbbi amaçla kullanmadan önce bir uzmana danışmak faydalı olacaktır.
TARİHTEN GÜNÜMÜZE ŞİFA KAYNAĞI
Evliya Çelebi’nin de yolculukları sırasında “her derde deva” olarak nitelendirdiği çörek otu, sadece bir baharat değil; yüzyıllardır hem geleneksel tıbbın hem de sofraların vazgeçilmezi olarak önemini koruyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- O işçi tutuklandı!
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özel'den Erdoğan'a çok çarpıcı gönderme
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Süreç için tarih verdi: 'Gelişmeler olabilir'
- Bahçeli erken seçimi zorlayabilir mi?