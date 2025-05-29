Evrenin küllerinden yeni bir teori doğuyor: Bilim insanları evrenin tarihini yeniden yazabilir

Evrenin oluşumuna dair bildiklerimiz sarsılıyor olabilir. Bonn Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Dr. Pavel Kroupa ve Çin’deki Nanjing Üniversitesi'nden Eda Gjergo’nun yürüttüğü yeni bir çalışma, kozmik mikrodalga arka plan ışımasının (CMB) düşündüğümüz gibi Büyük Patlama’dan kalma olmayabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, bu ışımada eliptik galaksilerin erken dönem yıldız oluşumlarının etkisinin göz ardı edildiğini savunuyor.





KOZMİK ARKA PLAN IŞIMASI TARTIŞMASI

CMB, yani kozmik mikrodalga arka plan ışıması, uzun yıllardır Büyük Patlama’nın en güçlü kanıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak Kroupa ve Gjergo'nun çalışması, bu ışımada yer alan enerjinin bir kısmının, evrenin ilk dönemlerinde hızla oluşan eliptik galaksilerin yıldızlarından kaynaklandığını ileri sürüyor.

ELİPTİK GALAKSİLER VE KOZMİK KÜLLER

Araştırmacılar, evrenin ilk döneminde oluşan dev eliptik galaksilerin çok kısa sürede milyarlarca yıldız ürettiğini ve bu süreçte çok büyük miktarda ışınım yaydığını belirtiyor. “Bu galaksiler, şu an bile evrendeki en parlak cisimler arasında yer alıyor. Ama geçmişte, oluşumlarının zirvesindeyken bugünkü benzerlerinden 10.000 kat daha parlaklardı” diyor Eda Gjergo. “Bu, sönmüş yıldız yangınlarının küllerindeki közleri izlemek gibi.”

CMB VE STANDART MODEL TEHLİKE DE Mİ?

Araştırmacılara göre bu eliptik galaksilerin oluşumu sırasında yaydığı ışık, evrenin her yönünden gelen zayıf bir arka plan oluşturuyor ve bu, gözlemlenen CMB ile örtüşüyor.

“En muhafazakâr tahminimiz bile CMB'nin en az yüzde 1’inin bu galaksilerden geldiğini gösteriyor” diyen Kroupa’ya göre bu oran bile, standart kozmoloji modelini sarsmaya yeter. Çünkü CMB'deki sıcaklık dalgalanmaları sadece on binde bir oranında. Bu durumda, galaksi kaynaklı katkı bu dalgalanmaları gölgede bırakıyor olabilir.

BÜYÜK PATLAMA TEORİSİ SORGULANIYOR

Prof. Kroupa’ya göre bu sonuçlar, evrenin sıcak ve yoğun bir başlangıçtan türediği fikrini sorgulatıyor: “Bu, sıcak Büyük Patlama’nın gerçekte hiç yaşanmadığı anlamına gelebilir.” Araştırmacılar, “Bohem Kozmoloji Modeli” adını verdikleri alternatif bir evren modelini geliştiriyor. Bu modelde sıcak Büyük Patlama, karanlık madde, karanlık enerji ya da kozmik enflasyon yer almıyor.