Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu 'Deha' ilk bölümüyle reytinglerde zirvede

Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:40

Güncelleme: 23.09.2024 - 15:40

SHOW TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı ‘Deha’, ilk bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizi, tüm reyting kategorilerinde birinci oldu. ‘Deha’, ABC1 20+’da 6,24 izlenme oranı (rating) ve 16,97 izlenme payı (share), AB’de 6,17 izlenme oranı ve 18,52 izlenme payı, Total’de ise 5,49 izlenme oranı ve 15,62 izlenme payı elde etti.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizi sosyal medyada da büyük beğeni topladı. #Deha etiketi, X platformunda 11 saat 30 dakika boyunca Türkiye’de TT listesinde yer aldı. Özellikle Aras Bulut İynemli'nin sahneleri çok konuşulurken, kendisi de sosyal medyada uzun süre gündemden düşmedi.

Dizinin sürükleyici ilk bölümü, izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı.