Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade eden Eyyam-ı Bahur da merak edilmeye başlandı. Peki, Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman? Eyyam-ı Bahur sıcakları kaç gün sürecek?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN?

Eyyam-ı bahur sıcaklarının, normal şartlarda temmuz ayının sonlarında başlayıp ağustos ayının ortalarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade eden geleneksel bir tabirdir. Özellikle Orta Doğu ve Anadolu’da sıkça kullanılan bu kavram, yılın en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı dönemi tanımlar.

Genellikle temmuz ayının ortasından ağustos ayının başlarına kadar süren Eyyam-ı Bahur döneminde hava sıcaklıkları zirveye ulaşır ve nem oranı da oldukça artar. Bu nedenle hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yorucu bir süreçtir.

Geleneksel inanışlara göre Eyyam-ı Bahur, sadece sıcaklık açısından değil, aynı zamanda kötü hava koşullarıyla da ilişkilendirilmiştir. Özellikle tarım toplumlarında bu dönemde mahsullerin korunması, hayvanların bakımı gibi konular büyük zorluk yaratırdı. Bu yüzden halk arasında bu sıcaklar "yakıcı günler" ya da "bunalma dönemi" olarak adlandırılır.

Günümüzde de Eyyam-ı Bahur, meteorolojik olarak sıcak hava dalgalarının arttığı, sağlık açısından dikkatli olunması gereken kritik bir zaman dilimi olarak kabul edilir.