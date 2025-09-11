Farkında olmadan hijyen eksikliği yaratıyor olabilirsiniz: Ev temizliğinde gözden kaçan 7 yaygın hata

Ev temizliği yaparken aslında farkında olmadan bazı hatalar yapıyor olabilirsiniz. Tozları silmek, yerleri paspaslamak ya da mutfağı toplamak düzenli bir temizlik için yeterli görünse de, gözden kaçan detaylar sağlığınızı ve evinizin hijyenini olumsuz etkileyebilir. Peki, hijyen eksikliğine neden olan yanlışlar nelerdir? İşte, ev temizliğinde gözden kaçan 7 yaygın hata...

EV TEMİZLİĞİNDE GÖZDEN KAÇAN 7 YAYGIN HATA

1. Temizlik bezlerini düzenli olarak dezenfekte etmemek

Sürekli kullanılan temizlik bezleri ve süngerler bakteri yuvasına dönüşebilir. Bezlerinizi her kullanım sonrası yıkayıp, düzenli aralıklarla dezenfekte etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları temizlemeyi atlamak

Televizyon kumandası, bilgisayar klavyesi ve telefon gibi elektronik cihazlar en çok mikrop barındıran eşyalardır. Ancak temizlikte sıkça atlanır. Nemli bir mikrofiber bez veya özel dezenfektanlı mendillerle düzenli olarak silin.

3. Perdeler ve halıları ihmal etmek

Perdeler, halılar ve koltuk kumaşları toz, polen ve bakterileri hapseder. Düzenli süpürmek ve periyodik yıkama yapmak evinizin havasını daha temiz hale getirir.

4. Çöp kovalarını yalnızca boşaltmak

Çöp torbasını değiştirmek tek başına yeterli değildir. Çöp kovasının içi düzenli olarak yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

5. Mutfak dolaplarının üst kısımlarını unutmak

Mutfak dolaplarının üstü yağ, toz ve kirin en çok biriktiği alanlardan biridir. Bu alanları periyodik olarak temizlemeyi ihmal etmeyin.

6. Havalandırma menfezlerini ve klimaları temizlememek

Menfezler ve klimalar, zamanla toz ve kir tutar. Düzenli olarak temizlenmezse solunan havayı olumsuz etkiler.

7. Temizlik ürünlerini yanlış kombinlemek

Bazı temizlik malzemelerini karıştırmak hem etkisiz sonuç verir hem de sağlığa zararlı olabilir. Özellikle çamaşır suyu ve asit içerikli ürünler kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır.