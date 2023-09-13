Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:09

Güncelleme: 13.09.2023 - 14:09

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in sahibi olduğu Ekol TV'nin genel yayın yönetmenliğine getirilen Faruk Demirel'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Faruk Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli? Faruk Demirel daha önce nerelerde çalıştı?

FARUK DEMİREL KİMDİR?

Faruk Demirel, 2 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da doğdu. Gazetecilik mesleğine 1989 yılında Türkiye Gazetesi'nde adım attı. Türkiye Gazetesi'nde spor ve siyaset haberleri muhabirliği yaptı. Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Muhabiri oldu. Bu süreçte TGRT'de de görev aldı.

Ardından CNN TÜRK'ün kuruluşu sırasında 1998 yılı sonunda bu kanala transfer oldu. parlamento muhabirliği ve editörlük yaptı. 2005 yılında mesleğine ara verdi, Tarım Bakanlığı Basın Müşavirliği görevine atandı.

2006 yılında Star TV Ankara Haber Müdürü oldu. 2008 yılında Habertürk Ankara Temsilcisi yapıldı. 2009'un Ağustos ayında ATV Haber Koordinatörü oldu. A Haber'in Ankara Ofisini kurdu ve ilk Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı.

2016 yılında Başbakanlık Basın Müşaviri kadrosuyla, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'la çalıştı. 2018 yılının başında CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı oldu.

Faruk Demirel, 18 Şubat 2020 itibariyle Haber Global Genel Yayın Yönetmeni olmuş Aralık 2020'nin ortalarında da bu görevinden ayrılmıştı.