Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav yaşamını yitirdi

Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Ukav, Covid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:12
Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav yaşamını yitirdi
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Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti. Ukav'ın Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ukav, Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan usta oyuncu Fatma Girik de Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti. 


Fatma Girik Münevver Ukav Covid-19

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