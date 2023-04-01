Faydalarını öğrenince çöpe dökmeyeceksiniz. 1 çorba kaşığı bile yeterli

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 00:10

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 00:10

Evde eski usul yapılan yoğurtlar sağlık açısından çok faydalıdır. Özellikle diyet yapanların listesinde mutlaka yoğurt bulunmalıdır. Ancak türleri değiştikçe faydaları da değişir yoğurdun. Özellikle evde yapılanlar ile hazır olanları arasında dağlar kadar fark bulunur. Bir çok beslenme uzmanı zaten evde hazırlanan yoğurdu önermektedir. Hazır olanları alınırken içeriğindeki maddelere dikkat etmek gerekir. Katkı maddesi en az olanın tercih edilmesi sağlımız için çok daha doğru bir seçenek olacaktır.

YOĞURDUN SUYU DA FAYDALI

Öte yandan yoğurdun kendisi kadar suyunun da çok faydalı olduğu ortaya çıktı. Çoğu zaman yoğurt suyunu çöpe dökeriz. Oysa çok büyük bir hata yapıyormuşuz.

YOĞURT SUYU NEDEN DÖKÜLMEMELİ?

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte; Yoğurt suyunun pek bilinmeyen faydaları sıralandı. Öğrendikten sonra artık suyunu dökmeyeceksiniz.

Görünüş olarak çok iştah açıcı görünmese de yoğurt suyu aslında çok ama çok faydalı bir besin. Öyle ki tam bir kalsiyum deposu olan, B12 vitamini yönünden ve probiyotik açıdan oldukça zengin olan yoğurt suyunun sağlığımıza sayısız faydası var.

Yoğurt suyunun faydalarını öğrendikten sonra ister ev yapımı ister hazır olsun yoğurdun suyunu döktüğünüz her an için pişman olacaksınız.

Not: Yoğurt suyunun tadını sevmiyorsanız onu çorbalar dahil birçok tarif içinde de değerlendirebilirsiniz.

*Çünkü içindeki bakteriler anti kanserojen etkiye sahip, bu yüzden birçok kanser türüne karşı kalkan oluyor

*Çünkü içinde yer alan probiyotikler sayesinde kötü huylu tümörlerin gelişimini önlüyor

*Çünkü yüksek oranda kalsiyum ve potasyum barındırdığı için diş ve kemik sağlığı için birebir

*Çünkü yoğurt suyundaki bileşenler böbrek kumu ve taşlarını eriterek idrarla vücuttan atılmasını sağlıyor

*Çünkü içerdiği probiyotikler sindirim sistemini düzene sokar ve kabızlığa çözüm oluyor

*Çünkü cildin beslenmesini sağlayarak sivilce, akne, leke gibi şikayetlerden kurtulmanızı sağlıyor

*Çünkü tiroid bezlerinin çalışmasına yardımcı olarak tiroid bezlerinde meydana gelen sorunlara çare oluyor

*Çünkü içindeki B2 vitamini sayesinde çocukların hem zihinsel hem fiziksel gelişimlerini destekliyor

*Çünkü uzun süre tok tutma özelliğiyle yaptığınız diyeti destekliyor ve B2 vitamini sayesinde diyetlerin vücudunuzu yıpratmasına engel oluyor

*Çünkü kan şekerini düzenleyerek insülin direncini dengeliyor

*Çünkü içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde kişiye enerji veriyor; halsizliğe ve anksiyeteye derman oluyor

*Çünkü hücreleri yeniliyor ve metabolik faaliyetleri hızlandırıyor