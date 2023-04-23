Fazıl Say’dan Cumhuriyet’e armağan 100. Yıl Marşı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 09:49

Güncelleme: 23.04.2023 - 09:49

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği 100. Yıl Marşı’nı yayınladı.

Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen 100. Yıl Marşı, ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.

100. yıl marşını sosyal medya hesabından paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:

"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle. Fazıl."





Dostlarım,

23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur.

İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla.

İçtenlikle, sevgiyle.

Fazılhttps://t.co/Z1bXAmchU9 — Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 23, 2023







