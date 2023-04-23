Fazıl Say’dan Cumhuriyet’e armağan 100. Yıl Marşı
Piyanist Fazıl Say, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na armağan ettiği bestesini yayınladı.
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği 100. Yıl Marşı’nı yayınladı.
Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen 100. Yıl Marşı, ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.
100. yıl marşını sosyal medya hesabından paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:
"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle. Fazıl."
Dostlarım,— Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 23, 2023
23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur.
İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla.
İçtenlikle, sevgiyle.
Fazılhttps://t.co/Z1bXAmchU9
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- EYT'de ilk maaş ayrıntısı... Bunu yapmak şart!
- Ajda Pekkan'dan Kızılcık Şerbeti açıklaması
- Soylu canlı yayında Akşener'i hedef gösterdi
- Ünlü futbolculara vurgun şoku!
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı