Fazıl Say'dan İnce'ye sitem, Kılıçdaroğlu'na destek

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu. Say, "Yurt dışında Kemal Bey'e olan büyük bir hayranlık ve çok artan bir sevgi var. İnce konusunda da 'oyları bölecek' korkusu elbette var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:56
Fazıl Say'dan İnce'ye sitem, Kılıçdaroğlu'na destek
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 Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylık kararını eleştiren ve "sözde sanatçılar" ifadesinin ardından İnce'ye tepki gösteren piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin bir paylaşım yaptı.

Say, "İnce konusunda da 'oyları bölecek' korkusu elbette var. Ama: 'bu şuursuzluk ve bu çapsızlık ile zaten kendini bitiriyor' konusunda herkes hemfikir" dedi. 

Fazıl Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Turne boyunca, yurt dışındaki Türk dostlarım ile elbette seçim de konuşuldu hep. Normaldir, sonuçta hayatlarımızdır. Belirleyicidir. Gözlemlediğim; Kemal Bey'e olan büyük bir hayranlık ve çok artan bir sevgi var. Erdem, akıl, pozitif ruh, gerçekçilik, önderlik... Sevgi kazanacak...

İnce konusunda da 'oyları bölecek' korkusu elbette var. Ama: 'Bu şuursuzluk ve bu çapsızlık ile zaten kendini bitiriyor' konusunda herkes hemfikir. 100 kişiden biri İnce savunuyor. Ve ben de yüzde 1 den fazla oy alacağını sanmıyorum (500 bin kişi eder) Gerisi zor ona... Durum bu..."

"İLK KEZ BİR SEÇİMDE HUZURLUYUM"

Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının devamında  mayıs ayında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini yazdı.



Fazıl Say millet ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce

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