Fazıl Say'dan İnce'ye sitem, Kılıçdaroğlu'na destek

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:56

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 15:56

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylık kararını eleştiren ve "sözde sanatçılar" ifadesinin ardından İnce'ye tepki gösteren piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin bir paylaşım yaptı.

Say, "İnce konusunda da 'oyları bölecek' korkusu elbette var. Ama: 'bu şuursuzluk ve bu çapsızlık ile zaten kendini bitiriyor' konusunda herkes hemfikir" dedi.

Fazıl Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Turne boyunca, yurt dışındaki Türk dostlarım ile elbette seçim de konuşuldu hep. Normaldir, sonuçta hayatlarımızdır. Belirleyicidir. Gözlemlediğim; Kemal Bey'e olan büyük bir hayranlık ve çok artan bir sevgi var. Erdem, akıl, pozitif ruh, gerçekçilik, önderlik... Sevgi kazanacak...

İnce konusunda da 'oyları bölecek' korkusu elbette var. Ama: 'Bu şuursuzluk ve bu çapsızlık ile zaten kendini bitiriyor' konusunda herkes hemfikir. 100 kişiden biri İnce savunuyor. Ve ben de yüzde 1 den fazla oy alacağını sanmıyorum (500 bin kişi eder) Gerisi zor ona... Durum bu..."

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İnce konusunda da “oyları bölecek” korkusu elbette var. Ama: “bu şuursuzluk ve bu çapsızlık ile zaten kendini bitiriyor” konusunda herkes hemfikir. 100 kişiden biri İnce savunuyor.



Ve ben de %1 den fazla oy alacağını sanmıyorum (500bin kişi eder) Gerisi zor ona.. Durum bu.. — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 30, 2023

"İLK KEZ BİR SEÇİMDE HUZURLUYUM"

Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının devamında mayıs ayında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini yazdı.

Kazanacağımıza inanarak ve saygıyla @kilicdarogluk na oy vermekten mutluyum. İlk kez bir seçimde huzurluyum. # — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 30, 2023



