Hedef alınan Sezen Aksu hakkında bir suç duyurusu daha

22 Ocak 2022 Cumartesi, 16:31

Sezen Aksu'nun Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkıda kullandığı sözlerden dolayı 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, basın açıklamasının ardından platform üyeleri ile birlikte adliyeye gidip suç duyurusunda bulundu.

Bulut, daha sonra adliye önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Organize bir şekilde dinimize, imanımıza ve kutsallarımıza hakaret edildiği için bugün burada basın açıklaması yapmak için toplandık. Biz buna 'dur' diyebilmek için bugün burada toplandık. Teröristler bir taraftan, imanımıza, peygamber efendimize sözlü olarak saldırmaya çalışanlar bir taraftan en sonunda dayanılmaz bir duruma geldi. Bu gidişe bir dur diyebilmek için, onlar o eski söyledikleri alışkanlıklardan vazgeçsinler diye biz buradayız. Bizim milletimiz ayağa kalktı, bir daha bize diz çöktüremeyeceklerinin malumunu ilan etmek istiyoruz. Sezan Aksu denilen hanımefendi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Aslında cahil olan kendisi, dedesine hakaret ediyor çünkü. İlk insandır Adem Aleyhisselam ve Havva anamız, bunlara söz söylemek asıl cahilliktir.”

NE OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga’nın ‘Alakasız Şarkılar’ albümünde seslendirdiği ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkı Türkiye'nin gündemine oturdu.

2017 yılında piyasaya sürülen albümdeki şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri üzerinden Aksu, iktidar tarafından hedef alındı.Birçok sanatçı ve siyasetçi Sezen Aksu'ya destek verirken, özellikle AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen isimler ise sanatçıyı hedef gösterdi.

Son olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazında cami içinde yaptığı konuşmada Sezen Aksu’yu hedef aldı. Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi. Erdoğan’ın sözlerine sosyal medyada büyük tepki gösterildi, ünlü isimler ve siyasiler Sezen Aksu’ya destek verdi.