Müjde Ar’dan, Erdoğan'ın hedef aldığı Sezen Aksu’ya destek: 'Sıra, sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geldi?'

21 Ocak 2022 Cuma, 23:21

Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, iktidara yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmeye devam ediyor.

Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmış, sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı. AKP'ye yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etmişti.

Söz konusu tartışma siyasete de sıçrarken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dahil olmak üzere pek çok siyasi isimden Aksu'ya destek gelmişti.

ERDOĞAN DA HEDEF ALDI

Son olarak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 'Sezen Aksu' tartışmasına dahil oldu.

Cuma namazı sırasında cami cemaatine seslenen Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."

MÜJDE AR'DAN SEZEN AKSU'YA DESTEK





Tartışmalar sürerken; Halk TV'de yayımlanan Perdenin Önü Arkası programına telefonla konuk olan ünlü sanatçı Müjde Ar, "Annemin Adem ve Hava ile 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim" diyerek arkadaşı Sezen Aksu'ya destek verdi.

Ar, şarkı yazarı ve yapımcı Sezen Aksu'nun hedef gösterildiği ve Erdoğan'ın da "yeri gelirse dillerini koparırız" dediği, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." şarkı sözlerine ilişkin olarak, "Toplu iğne başı kadar tartışılmayacak bir konuyu dil koparmaya kadar götürmek doğrusu hepimizin vicdanını kanattı. Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor" dedi. Ünlü sanatçı, sanatçılara yapılan baskıdan korkmadığını ifade etti.

ANAYASA'YI HATIRLATTI

Müjde Ar yayında Erdoğan'a şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Ben artık dedim burası sözün bittiği yer. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Şöyle söyleyeyim genel olarak da söylenenleri takip ediyoruz. Durum vahim. Hatta Vahimden de öte bir durumdayız. Genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum olarak. Şimdi ben siyasetçi değilim. Kültür sanat insanıyım ama öncelikle Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatmak isterim ki Anayasa'nın 64. maddesi devletin sanat ve sanatçılarını korumasını ve desteklemesini emreder."

'SIRA SANATÇILARIN DİLİNİN KOPARILMASINA MI GELDİ?'

"Anayasa bildiğim kadarıyla 'dil kopartma' diye bir görev vermiyor, hükümete, devlete ve siyaset insanlarına. Şimdi AKP Hükümeti ise ne yapıyor bu açık hükme rağmen, yıllardır sanatçılara baskı yapıyor, sanat eserlerine sansür uyguluyor. Hatırlarsınız, Kars'taki heykel yıkımı. Hepimiz bağırdık, çağırdık, itiraz ettik. Ama sonunda patır kütür bu heykeli 'ucube' dediler yıktılar. Merak ediyorum. Bundan sonra sıra sanatçılarının dilinin kopartılmasını mı geliyor?"







