FBI, DNA örnekleri almak için Petito cinayetinin şüphelisinin evine girdi

28 Eylül 2021 Salı, 15:24

Gabby Petito, ABD'de nişanlısıyla birlikte çıktığı ülke turundan sonra ortadan kaybolmuş ve uzun aramalar sonrası cesedi bulunmuştu. 22 yaşındaki genç Youtuber Petito’nun cinayete kurban gittiği belirlendi. Genç kadının nişanlısı Brian Laundrie, cinayet şüphelisi olarak ilan edildi. Laundrie Ailesi'nin avukatına göre, iki FBI ajanı pazar günü DNA eşleşmesi için Brian'ın Florida'daki evini ziyaret etti.

FBI KİŞİSEL EŞYALARI İSTEDİ

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, ziyareti rutin olarak nitelendiren aile avukatı Steven Bertolino basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FBI' kendilerine DNA eşleştirmesinde yardımcı olması için Brian Laundrie'ye ait bazı kişisel eşyaları istedi”.

Bertolino, "Brian'ın ailesi FBI için ellerinden geleni yaptı" diye ekledi. Ziyaretten yaklaşık bir hafta önce FBI ajanları, ellerinde silahlarla Laundrie'nin evinde arama yapmış ve ailesini üzerinde hiçbir işaret olmayan bir minibüse taşıyarak evi olay yeri bandıyla çevrelemişti.

1 Eylül'de kız arkadaşıyla yaptığı şehirlerarası geziden eve tek başına dönen Laundrie, 11 Eylül'de Petito'nun ailesinin kızlarının kayıp olduğunu bildirmesinden günler sonra ortadan kaybolmuştu.

‘FBI’YLA TEMASA GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ’

Günlerce Laundrie'nin nerede olduğunu bulmaya çalışıp başarısız olan FBI, geçen perşembe Laundrie için Petito'nun ölümüyle ilgili olarak federal bir tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Vakadan sorumlu özel ajan Michael Schneider şunları söyledi:

“Bu emir, kolluk kuvvetlerinin Laundrie'yi tutuklamasına olanak sağlarken FBI ve ülke genelindeki ortaklarımız da Petito cinayetindeki gerçekleri ve detayları araştırmaya devam ediyor. Laundrie'nin bu meseledeki rolüne veya şu anda nerede olduğuna dair bilgisi olan herkesi FBI'yla temasa geçmeye çağırıyoruz”.

Kolluk kuvvetleri Laundrie'nin Florida'daki evinin yakınında bulunan Sarasota County'deki yaklaşık 10 bin hektarlık Carlton Rezervi'ni de tarıyor. Laundrie'nin ailesi polise, Brian'ın söz konusu bölgeye girdiğini düşündüklerini ve o zamandan beri görülmediğini söyledi.

KÖTÜ İLİŞKİLERİ SONA ERDİRİN

Petito'nun ailesi, Long Island'da Petito'nun akraba ve arkadaşlarının taziyelerini sunmak için toplandığı bir anma töreni düzenledi. Kızı için "en harika insan" diyen Joseph Petito, insanlardan kızından ders almalarını ve kötü ilişkileri sona erdirmelerini istedi.

Anma töreninde "Bu resimlere bakmanızı ve Gabby'den ilham almanızı istiyorum" dedi.