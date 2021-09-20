1 Eylül'den beri kayıp olan Gabby Petito ölü bulundu

20 Eylül 2021 Pazartesi, 11:44

ABD'nin Wyoming eyaletinde 1 Eylül'den bu yana haber alınamayan 22 yaşındaki Gabby Petito'nun ölü bulunduğu belirtildi. Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, Temmuz ayı başında karavanlarıyla Long Island'dan yola çıktı. Amaçları ülkedeki milli parkları gezmekti. Gabby Petito, Ağustos sonunda Wyoming'teyken annesiyle telefonda görüştü ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Çift gezide çektikleri fotoğrafları ve videoları sosyal medyada paylaşıyordu. Ancak Laundrie 1 Eylül günü Florida'daki evine döndüğü zaman yanında Petito yoktu. Petito'nun ailesi 10 gün sonra polis kayıp ihbarında bulundu.

‘DÜNYADA İZ BIRAKTI’

FBI konuyla ilgili, Wyoming Ulusal Parkı'ndaki aramalarda bulunan cesedin Petito'ya ait olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Parkta bir ceset bulunduğunu basın toplantısında teyit eden FBI ajanı Charles Jones, "Her ebeveynin tahayyül edebileceği gibi, bu, ailesi için inanılmaz zor bir dönem. Ölüm nedeni henüz belirlenmedi" ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra Petito'nun babasından duygusal bir mesaj geldi. Kızının fotoğrafını paylaşan acılı baba 'Dünyada iz bıraktı' notunu düştü.

Petito ile paylaştığı minibüsle Florida'ya giden Laundrie, bir avukat tuttu ve Petito’nun ailesine onu en son nerede gördüğünü söylemeyi reddetti.

Polis ve FBI ile her türlü iş birliğini reddeden Brain Laundrie üç gün önce izini kaybettirerek kayıplara karıştı.

Şimdi bütün gözler Petito’nın ortadan kaybolan erkek arkadaşı Brain Laundrie'ye yöneldi.