Ekstrem sporların simge ismi Felix Baumgartner, İtalya'da geçirdiği kaza sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Felix Baumgartner kimdir? Felix Baumgartner neden hayatını kaybetti? Felix Baumgartner başarıları...

FELİX BAUMGARTNER KİMDİR?

Felix Baumgartner, 20 Nisan 1969'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde doğdu. 1999 yılında Malezya'nın Kuala Lumpur şehrindeki Petronas Kuleleri'nden paraşütle atlayarak dünya rekoru kırdı. 2003 yılında Manş Denizi'ni özel bir karbon fiber kanatla hava dalışı yaparak geçen ilk kişi oldu. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Kurtarıcı İsa heykeli'nden de 39 m ile dünyadaki ilk atlayışı gerçekleştirdi. 2004 yılında Millau Viyadüğü'nden, 2006 yılında Turning Torso'dan atlayışlar gerçekleştirdi. 2007 yılında Taipei 101 binasının 91. katından atlayan ilk kişi oldu.

FELİX BAUMGARTNER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Baumgartner 17 Temmuz 2025'te İtalya'nın Porto Sant'Elpidio (Fermo) kentinde yamaç paraşütü uçuşu sırasında 56 yaşında hayatına kaybetti. Havada kalp krizi geçirdikten sonra aracın kontrolünü kaybetti ve Le Mimose Aile Kamp Köyü'nün yüzme havuzuna düştü, düştüğü yerde çarpma genç bir kadına çarparak yaraladı.

FELİX BAUMGARTNER'İN BAŞARILARI

En hızlı serbest düşüş: Felix'in serbest düşüş sırasındaki en yüksek hızı 1.342,8 km/s

En yüksek irtifadan serbest düşüş: 39.044 metre (yani 39 km. önceki rekor: 31.333 metre)

En yüksek irtifaya insanlı balon çıkışı: 39.044 metre nihai yükseklik (önceki rekor: 34.668 metre)