Fenomen dizi 'Yalan Rüzgârı'nın yıldızı Eric Braeden kanser olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:54

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:30

Türkiye'de 90'lı yıllarda fenomen olan 'Yalan Rüzgârı' (Young and the Restless) dizisinde Victor Newman karakterine hayat veren Eric Braeden'dan hayranlarını üzen bir haber geldi.

Braeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu.

Instagram'da video yayınlayan 82 yaşındaki Alman asıllı Amerikalı oyuncu, prostatıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve nasıl tedavi edileceğini görüşmek üzere bir üroloğa gittiğini söyledi.

Önerilen tedavi sonrası sorunun daha da kötüleştiğini belirten aktör, ikinci doktor görüşmesinde kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

NTV'nin haberine göre Braeden, "Doktorlar 'yüksek dereceli kanser hücreleri' bulduktan sonra tedavi görmeye başladım. Yakında tekrar formda olacağım” dedi.

'Yalan Rüzgârı', ilk olarak 26 Mart 1973 tarihinde Amerikan televizyon kanalı CBS'de yayımlanmaya başladı.

İlk yayın tarihinden bu yana pek çok kişi ve olayın gelip geçtiği dizi, Amerika'da hâlâ devam ediyor. Dizi, yayımlanmış olduğu süre boyunca pek çok TV ödülünün de sahibi oldu.