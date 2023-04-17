Ünlü oyuncu Olivia Colman, Nâzım Hikmet şiiri okudu
The Crown dizisinde Kraliçe Elizabeth'i canlandıran Olivia Colman, depremzedeler için Nâzım Hikmet şiiri okudu.
Usta oyuncu Olivia Colman, War Child ve Turkey Mozaik Foundation birlikteliği ile Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Dün gece Royal Albert Hall'de düzenlenen yardım etkinliğinde Colman, Nâzım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" şiirini okudu.
KARİYERİ BAŞARILAR İLE DOLU
Bristol Old Vic Tiyatro Okulu mezunu olan Olivia Colman, ilk olarak televizyondaki çalışmaları ile ön plana çıktı. Colman, 2018 yapımı "Sarayın Gözdesi" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Colman, komedi programı Twenty Twelve (2011-2012) için En İyi Kadın Komedi Performansı, Accused antoloji suç programı (2012) için ve En İyi Kadın Oyuncu Broadchurch için En İyi Kadın Oyuncu dalında İngiliz Akademi Televizyon Ödülü'nü aldı. (2013-2017). Gerilim mini dizileri The Night Manager'daki (2016) performansı nedeniyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazandı ve Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. 2019'da Netflix'in dönem dizisi The Crown'da Kraliçe Elizabeth'i canlandırdı ve bunun için En İyi Kadın Oyuncu - Televizyon Dizisi Drama Altın Küre Ödülü'nü aldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- İlhan Cihaner'den Muharrem İnce'ye yanıt
- 'İnce'yi uyarmak zorunda kaldım'
- Akşener'den seçim sonrası için bomba mesaj
- New York Times'ın Kılıçdaroğlu yazısında Erdoğan vurgusu
- Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' iddiası
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli'den kötü haber
- İhsan Şenocak'dan seçim öncesi kirli provokasyon
- Paramız nasıl pul oldu?