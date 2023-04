Ünlü oyuncu Olivia Colman, Nâzım Hikmet şiiri okudu

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:34

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:34

Usta oyuncu Olivia Colman, War Child ve Turkey Mozaik Foundation birlikteliği ile Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Dün gece Royal Albert Hall'de düzenlenen yardım etkinliğinde Colman, Nâzım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" şiirini okudu.

KARİYERİ BAŞARILAR İLE DOLU

Bristol Old Vic Tiyatro Okulu mezunu olan Olivia Colman, ilk olarak televizyondaki çalışmaları ile ön plana çıktı. Colman, 2018 yapımı "Sarayın Gözdesi" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Colman, komedi programı Twenty Twelve (2011-2012) için En İyi Kadın Komedi Performansı, Accused antoloji suç programı (2012) için ve En İyi Kadın Oyuncu Broadchurch için En İyi Kadın Oyuncu dalında İngiliz Akademi Televizyon Ödülü'nü aldı. (2013-2017). Gerilim mini dizileri The Night Manager'daki (2016) performansı nedeniyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazandı ve Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. 2019'da Netflix'in dönem dizisi The Crown'da Kraliçe Elizabeth'i canlandırdı ve bunun için En İyi Kadın Oyuncu - Televizyon Dizisi Drama Altın Küre Ödülü'nü aldı.