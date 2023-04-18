Ünlü oyuncu Harun Can köpeğini sevdirmeyince darbedildi: 'Yabancılardan hoşlanmıyor' deyince...

Spiderman ve Deadpool isimli süper kahramanları seslendiren ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Harun Can, köpeğini gezdirirken tanımadığı bir erkek tarafından darbedildiğini öne sürdü. Köpeğini sevmek isteyen kişiye köpeğinin yabancılardan hoşlanmadığını belirten Can, saldırıya uğradı. Ünlü oyuncu, saldırgandan şikâyetçi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:00
Ünlü oyuncu Harun Can köpeğini sevdirmeyince darbedildi: 'Yabancılardan hoşlanmıyor' deyince...
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Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Yaklaşık 20 metre boyunca takip edilen Can'ın önünü Ali T., kesti. Kulaklığını çıkararak "Bir şey mi dediniz, duymadım" dedi.

"DURSANA LAN KÖPEĞİ SEVECEĞİM"

Bunun üzerine Ali T., "Dursana lan köpeği seveceğim" dedi. Köpeğinin yabancı insanlardan hoşlanmadığını söyleyerek uzaklaşmaya çalışan Harun Can, tokat ve yumrukla saldırıya uğradı. 

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Kıyafetlerinin yırtıldığını ileri süren Can, neye uğradığını şaşırdı. Çevredeki yurttaşlar olaya müdahale etti. 

Oyuncu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Harun Can'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Kavganın başrollerinden olan Ali T., Emniyet'e verdiği ifadesinde "Köpeğini gezdiriyordu. Köpeklerden korkuyorum, karşı karşıya geldiğimizde köpeği bana doğru yöneldi. Sahibine yönelik 'Lütfen köpeği çeker misiniz?' dedim. Ancak o bana 'Nasıl konuşuyorsun lan sen?' dedi. Sonrasında aramızda arbede çıktı" diyerek suçlamaları reddetti.


Köpek darp Harun Can

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